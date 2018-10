Desconciertos

La Secretaría de Gobierno de Bogotá ha autorizado 500 espectáculos en lo que va de este año. Veinticinco, varios de estos de alto perfil, no solo se han cancelado por no cumplir con los requisitos legales y de seguridad, sino que se han suspendido minutos antes de llevarse a cabo. Y ha sido una afrenta contra los artistas, que despejan sus agendas y recorren miles de kilómetros para presentarse en los escenarios colombianos y asumen que han firmado un contrato de verdad, pero también ha sido una muestra de desprecio por los espectadores: ¿cómo puede suceder que, a estas alturas de la historia de los espectáculos y con toda la tecnología disponible, una persona se entere –con las boletas en la mano y en la puerta del teatro– de que un concierto que ya va a empezar no se realizará?

Se ha vuelto común que ello suceda: los conciertos de Don Omar, de Richie Ray y Bobby Cruz y de Mocedades y Armando Manzanero fueron cancelados apenas horas antes. Y han estado ocurriendo situaciones tan absurdas como esas porque los shows no consiguen la resolución de autorización que expide la Secretaría, pero es increíble que algunos organizadores de estos espectáculos se atrevan a anunciarlos, a promocionarlos a los cuatro vientos y a aceptar el dinero de los espectadores previsivos –que compran sus boletas desde el momento mismo en que se encuentran con el anuncio– sin tenerlo todo en orden.



Debería existir una norma que permita sancionar a quienes anuncian conciertos gigantescos meses antes de la fecha y a pocos días, a veces a pocas horas, los suspenden. Sea por haber especulado o por no haber podido cumplir los requisitos de ley para montar un evento de semejantes magnitudes, no importa. Y es que en estos casos poco interesa el buen nombre de los artistas, ni el tiempo, ni el dinero ni la dignidad de los aficionados. Se están alimentando la desconfianza y la desazón de los espectadores.



EDITORIAL

