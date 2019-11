¿Desbloqueo español?

No hubo júbilo, ni grandes celebraciones ni optimistas discursos para proclamar una nueva era. Pero, al menos, España respiró con alguna tranquilidad luego de que el martes el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, anunció un acuerdo con la izquierda radical de Pablo Iglesias para gobernar, tras las elecciones del domingo.

Les es insuficiente para hacer mayoría con el número mágico de 176 (la mitad más uno de los 350 escaños), y aún habrá que esperar negociaciones con otros partidos, o algunas abstenciones. Pero se abre la esperanza de que Sánchez deje el interinato, en la que ha sido la mayor crisis de gobernabilidad, que no de democracia, en tiempo reciente, con cuatro elecciones en cuatro años. Sumados, llegan a 155 plazas.



El acuerdo con Iglesias, conseguido en apenas 48 horas, demostró que no era necesario esperar seis meses y otros comicios después de los de abril, a un costo de 140 millones de euros, para permitir la entrada de Unidas Podemos al Gobierno.

El inquietante ascenso del ultraderechista partido Vox obligó a los líderes del Psoe y de UP a

Pero el susto del trepidante ascenso del ultraderechista partido Vox, que ya es la tercera fuerza política del país (pasó de 24 a 52 escaños) fue el detonante para que los líderes del Psoe y de UP dejaran atrás los resquemores y apelaran al pragmatismo para romper el bloqueo.



Por eso, el abrazo de postal que se dieron los dos líderes parece el fin de una etapa de marcados desencuentros que le hicieron decir a Sánchez, luego de las frustradas negociaciones después de abril, que “no podría dormir tranquilo” presidiendo un gobierno con ministros de UP; y a Iglesias, ripostar ahora con que “sin duda se dormiría peor con cincuenta diputados de extrema derecha que con UP” en el Gobierno. De prosperar su coalición, Iglesias sería vicepresidente y pondría algunos ministros. La lengua castiga.



Todo el ‘mérito’, si cabe, habría que atribuírselo a Vox, que hace que, lastimosamente, España ya no sea la excepción respecto a la presencia ultraderechista en el Parlamento. Con la llegada de movimientos populistas ultras a los legislativos de Alemania, Francia e Italia, España presumía de ser diferente. Pero los 3,6 millones de votos de Santiago Abascal inquietan.



Sin embargo, algunos analistas relativizan su éxito al argumentar que la derecha no ha tenido un gran crecimiento, sino que hubo una redistribución de apoyos explicada en la debacle de los ‘liberales’ de Ciudadanos, un partido de derecha que pasó de 57 a 10 curules. Su líder, Albert Rivera, renunció no solo a la dirección, sino a la política. Un ejemplo digno de imitar tras la paliza, y un castigo a su tibieza y a sus bandazos.



Cataluña, en la ya no tan atorada política ibérica, sigue siendo clave. Aunque no se conocen con exactitud los términos del acuerdo Psoe-UP, la declaración de intenciones señala que buscarán salidas apegadas a la Constitución. ¿Esto hace suponer que Iglesias cedió en uno de los puntos más polémicos, es decir, renunció al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y a la exigencia de un referendo para resolver el reclamo independentista? Se sabrá pronto. Por ahora, España respira mejor...



