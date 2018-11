Desafíos de la Sabana

Esta semana se revelaron los resultados del tercer informe de calidad de vida del programa Sabana Centro Cómo Vamos (SCCV), integrado por once municipios de la Sabana, conectados de una u otra forma con Bogotá. Hablamos de una población que supera los 500.000 habitantes y un área de 1.024 kilómetros cuadrados, de vocación agrícola pero que en las últimas décadas ha vivido un proceso de transformación urbanística e industrial que la pone a la cabeza de otros similares en el resto de la nación. Es, por lo mismo, el principal centro migratorio del país (51 por ciento de sus habitantes no nacieron allí), pero, a la vez, un valioso aportante al PIB nacional, al lado de la capital, y generador de empleo.

Algunas cifras del informe muestran que, en materia de salud, hubo un aumento de 4 a 6 casos de mortalidad materna, mientras que bajó en 37 por ciento la infantil. En educación, se duplicó el número de estudiantes con acceso al rango superior (de 15.363 a 31.722); en las pruebas Saber para 5.° y 9.° grado, Sabana Centro estuvo por encima de la media nacional, con un 57 por ciento en niveles satisfactorio y avanzado, frente al 43 del resto del país. Sin embargo, esos mejores resultados se dieron entre colegios no oficiales. En general, bien en cobertura, eficiencia y calidad.



Otra buena noticia es que se redujeron en casi un 25 por ciento las muertes violentas, aunque, lamentablemente, el abuso sexual subió 8,8 por ciento. La tasa de muertes violentas bajó de 4,4 a 3,2 por cada 10.000 habitantes. Más del 50 por ciento ocurrieron por accidentes de tránsito; el 17,7, por homicidios; el 16,5, por suicidios. La violencia intrafamiliar cae: en 2016, por cada 10.000 habitantes era de 26,5, mientras que en 2017 fue de 13,2.

Hay que insistir en un modelo de gobernanza regional que fortalezca los municipios y permita un trabajo conjunto con la capital. FACEBOOK

TWITTER

Como sucede en el resto del país, el hurto se incrementó en ocho de los once municipios. Los más afectados: Cota, Cajicá, Chía, Tocancipá, Sopó y Tabio. A su vez, el hurto en el comercio pasó de 1,6 por cada 10.000 habitantes en 2016 a 20,1 en 2017.



Ningún municipio se salvó de este flagelo, una alerta para las autoridades, que deben redoblar la vigilancia, aumentar el pie de fuerza y detectar bandas. El robo en residencias pasó de 0,6 a 24,5 en el mismo lapso.



Finalmente, uno de los problemas que más alertas despiertan es el de la oferta laboral. El 84 por ciento de la población está en edad de trabajar, lo cual es positivo, pero las opciones son cada vez más escasas. Mientras que en el país, la tasa de desempleo tuvo un leve incremento entre 2016 y 2017, y en Bogotá pasó de 7,7 a 8,8, en la provincia el salto fue de 5 a 7,1 por ciento. La oferta laboral disminuye en Cajicá, Gachancipá y Tabio, especialmente.



El programa hace varios llamados, entre ellos a disminuir la brecha por competencias laborales, articular el sistema educativo para proveer el empleo del futuro y mejorar salarios. No es difícil concluir que, como se ha repetido hasta la saciedad, los desafíos que enfrenta Sabana Centro no pueden ser superados solo con buenas intenciones. Hay asuntos comunes con Bogotá, que van desde fenómenos de migración hasta oferta en servicios básicos y empleo. Por ello, se debe insistir en un modelo de gobernanza que, al tiempo que fortalezca los municipios, permita romper brechas políticas con la capital para trabajar de forma conjunta. Por fortuna, hay sectores, entre ellos el mismo Congreso, que ya empiezan a entender el asunto.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com