Desafíos ambientales

En los últimos años, la gobernanza ambiental ha sido uno de los mayores desafíos en Colombia. El 2020 no será la excepción. Cerrarle el paso a la deforestación, proteger a los líderes ambientales y hacerles frente a las pugnas territoriales por proyectos extractivos son tres de los retos en los que continuarán probándose la voluntad política y la capacidad institucional de este gobierno. Son asuntos cruciales, cada vez más en el centro de las preocupaciones ciudadanas y de la agenda nacional.

La pérdida de bosque natural en la Amazonia, el Chocó biogeográfico y las selvas del Catatumbo es el mayor drama ambiental en el país. Por eso, en este año como en el pasado se pone a prueba la respuesta institucional para disminuir la deforestación. Serán cruciales los avances de la operación Artemisa, la judicialización de los responsables que promueven la potrerización del bosque, los proyectos productivos para las comunidades y la transparencia con la que se ejecuten los cuantiosos recursos de cooperación internacional. Si no se lleva a la práctica la pregonada coordinación institucional, los avances no serán tan significativos como se necesitan en este campo.



En especial, el desafío con la tala ilegal se concentra en el corredor de conexión entre la Amazonia, la Orinoquia y la cordillera de los Andes. Esta región es esencial para la biodiversidad, la calidad del suelo y la regulación hídrica del país. No basta con bajar en unos puntos la tasa de deforestación anual si no hay reducciones netas de las áreas perdidas por las motosierras. El reto del Gobierno es ir más allá de ambiciones de papel con este drama que no cesa en las regiones, donde la agenda de los acuerdos de paz necesita ser implementada.



Precisamente porque no se trata de problemas separados, el segundo desafío ambiental más apremiante es darles garantías de protección a los cientos de líderes ambientales, hoy amenazados por las economías ilegales y las bandas criminales. La política de conservación ambiental está estrechamente ligada a que sea posible defender las banderas ambientales en los territorios. En el 2019 lamentamos la muerte de líderes indígenas, guardaparques e investigadores que le apostaban a conservar y proteger nuestro patrimonio ambiental. Este año se debe trabajar para que estas tragedias no se repitan.

Otros retos, no menos importantes, son las tensiones de varios años con la llegada de proyectos extractivos a territorios con otras vocaciones y donde hay resistencia comunitaria. Es clave, por ejemplo, que las disposiciones que se están cocinando para los ‘Pilotos integrales de ‘fracking’’ se den respetando consideraciones ambientales y sociales.



De igual forma, están pendientes las delimitaciones y discusiones por los usos de la tierra en Santurbán y otros páramos. Se deben buscar concertaciones que traigan consigo proyectos más concretos para las comunidades campesinas. El 2020 viene con tareas que se han venido acumulando con los años en el sector ambiental. Que el 2020 sirva para agilizar las deudas de varias décadas con nuestro mayor patrimonio como país.



