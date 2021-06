A principios de la semana pasada se dio la noticia de que el papa Francisco I había tomado la decisión de reformar el Libro VI del Código de Derecho Canónico, sobre las sanciones penales en la Iglesia, y había insistido en que la pederastia fuera tomada, en adelante, como un delito contra la dignidad de las personas: no fue una sorpresa, pero sin duda es una nueva señal de que –guiado por una ejemplar vocación a comprender la religión como refugio y respuesta a las injusticias– el Papa está empeñado en reconocer ante el mundo ciertos temas que en las últimas décadas pueden haber alejado a algunos fieles de la Iglesia católica.

Que la pederastia sea a partir de ahora un “delito contra la dignidad humana” significa, en términos prácticos, que quien lo cometa podrá verse envuelto un caso penal y ser expulsado del clero –el artículo 1398 del Código Canónico anuncia que no se tolerarán imágenes pornográficas ni delitos contra el sexto mandamiento que involucren a menores e indefensos–, pero en términos del empeño de la Iglesia de responderle y hablarles a los tiempos que corren significa una apuesta redoblada por la comunidad: por la protección de quienes sienten el llamado de la fe.



Ya en diciembre de 2019 el Papa había decidido levantar el “secreto pontificio” para los casos de pederastia: pretendía, según comunicó en ese momento, que quedaran clarísimos a la comunidad clerical tanto la prohibición de guardar silencio en aquellos dolorosos casos como el deber de trabajar de la mano de la justicia. Ahora, con lo que el propio Vaticano ha llamado la “revitalización del derecho penal canónico”, no solo se pretende precisar los delitos para revisar fallas estructurales y prevenir las pesadillas de tiempos pasados, sino conducir las irregularidades y los escándalos al terreno de la reparación y la indemnización.



Se trata de que haya justicia. Pero sobre todo de que no vuelvan a cometerse aquellos actos que rompen las promesas de la Iglesia.



