Depuración necesaria

Saber que en los últimos tres años cerca de 6,4 millones de personas han tenido que cambiar de EPS a causa de la liquidación y otras medidas aplicadas sobre las que las afiliaban inicialmente amerita algo más que el reconocimiento a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) por asumir con celeridad una tarea que se reclamaba desde hace tiempos: erradicar del sector las empresas que incumplen con la salvaguarda de la salud de los colombianos.

No es fácil aceptar que 14 entidades de este tipo, y que respondían por la cobertura en salud de más del 12 por ciento de la población del país, hayan tenido que dar un paso al costado por causas que van desde la corrupción más descarada hasta el incumplimiento de indicadores administrativos y de solvencia económica, que ponían en riesgo no solo el bienestar de la gente, sino también a una cadena de prestadores y proveedores de servicios.



Porque si bien hay que aplaudir el decidido actuar del supersalud, Fabio Aristizábal Ángel, que se echó al hombro este deber, también cabe preguntarse qué está pasando con el aseguramiento en salud y si esta depuración –como piensan algunos– favorece la consolidación de monopolios que también puede resultar perjudicial.



Para empezar, se debe entender que por jurisprudencia y una ley estatutaria, la salud en Colombia es un derecho fundamental y el sistema del ramo tiene la figura de un aseguramiento público obligatorio en el cual, para su manejo y en armonía con los lineamientos constitucionales, delega esta tarea en empresas públicas y privadas, las llamadas EPS. Sin embargo, esta delegación no evade la imperiosa responsabilidad de garantizar una cobertura integral (prevención, atención y rehabilitación), en términos de salud para todos.



De ahí que la discusión no deba centrarse en si estas acciones configuran monopolios, porque el sistema, al ser público, único y obligatorio, es en sí un monopolio en manos del Estado y, por lo tanto, son sus representantes –en este caso la SNS– los encargados de velar para que solo las entidades idóneas y con capacidad de cumplir los objetivos esenciales formen parte del sistema sanitario nacional.

La imposición de sanciones y liquidaciones no debe extrañar a nadie, y menos ser motivo de descalificaciones e intimidaciones. FACEBOOK

TWITTER

En tal sentido, la imposición de sanciones y liquidaciones no debe extrañar a nadie, y menos ser motivo de descalificaciones e intimidaciones, porque hacerlo es otro deber del Estado en defensa de un derecho fundamental. Esto en razón de las amenazas, demandas y bloqueos que afloran cuando estas decisiones toman cuerpo y que, valga decir, generan temor entre algunos funcionarios que terminan aplazándola, con inevitables consecuencias deletéreas.



En momentos en que el país piensa en reformas, no sobra tomar como referencia estos resultados –que en algo frenan la inveterada protección de la ineficiencia y el economismo del sistema de salud– para renovar la obligatoriedad de ubicar a las personas como el objetivo primario de un sistema que sea el medio y no el fin, que garantice el derecho fundamental a la salud, como reza la ley estatutaria (1751 de 2015), aún en mora de reglamentarse.

EDITORIAL EL TIEMPO

editorial@eltiempo.com