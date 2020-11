Depuración necesaria

Si hay algo en lo que no se puede flaquear es en la vigilancia de los encargados de garantizar el bienestar de la población, mucho más cuando estos cuentan con las herramientas para cumplir. Las EPS tienen a su cargo la delegación del aseguramiento en salud de toda la población y eso las convierte, de plano, en los entes de mayor influencia social en todo nivel. En ese sentido, el país ha reclamado acciones contundentes para desterrar los crecientes males que se oponen en la salvaguarda de los derechos de los pacientes.

Es justo reconocer que algunas hacen bien su tarea, pero lo cierto es que estas son las excepciones y no la norma, dadas sus crecientes falencias en momentos en que el sistema de salud es un factor determinante en los tiempos que corren por causa de la pandemia.



En las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Salud ha vuelto a poner en cintura a varias EPS que, en regiones específicas, pasaban por encima de las necesidades de los usuarios, al negarles la entrega de medicamentos esenciales, la realización de tratamientos clínicos y cirugías urgentes, al punto de incrementar su riesgo y comprometer sus vidas.



Solo en lo corrido de noviembre, la Supersalud ha ordenado la revocatoria total de Comfacundi, de Cundinamarca, y Comfamiliar, de Cartagena y Bolívar, además de la suspensión del funcionamiento de la controvertida Medimás en 4 departamentos (Antioquia, Valle, Nariño y Santander); son acciones que impactan de manera directa en cerca de 1,1 millones de personas.



Aquí hay que ser claros, porque esta población merece ser acogida por EPS que de verdad entiendan sus necesidades y suplan las carencias a las que ha sido sometida. De ahí que los plazos y procesos establecidos por la Supersalud con estas intenciones tienen que cumplirse a cabalidad, ya que de por medio, además de la salud, está la dignidad de esos afiliados. Por ello, no se puede fallar.

No sobra reconocer estas decisiones, que en la mayoría de los casos eran inaplazables y se suman a un proceso que ya contabiliza 9 de estas empresas, a las que se les ha ordenado su revocatoria y su liquidación, además de otras 3 a las cuales se les ha retirado su licencia de operación parcialmente.



Es una tarea nada fácil, dados los intereses que se conjugan y se oponen a que el aseguramiento en salud se cualifique en los términos que requiere la salud, como el derecho fundamental que es, y que no pocas veces ponen zancadillas que terminan elevando, perpetuando y casi normalizando barreras de acceso para atenuar gastos a costa del deterioro de enfermos y de la angustia de sus familiares.



Que no son todas, hay que reiterarlo, pero, a la fecha, otras 18 EPS se encuentran bajo medida de vigilancia especial de la Supersalud, y estas matrículas condicionales deben resolverse cuanto antes, pues el aseguramiento en salud es pilar fundamental de todas las estrategias que determinan el presente y el futuro sanitario del país.



Nunca como ahora se necesitó esta depuración, en la que han de prevalecer solo las EPS que tengan como centro el bienestar de la población –que las hay–; las demás deben dar un paso al costado, y en ese empeño vale la pena apoyar lo actuado por la Supersalud, lo cual no impide sugerirle que pise más el acelerador, por el bien de todos.

