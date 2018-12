Demasiados pendientes

Una década ha transcurrido ya desde la aprobación de la Ley 1257, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. De entrada debe decirse que contar con esta ley es un gran avance. Las organizaciones feministas y la bancada de 26 mujeres en el Congreso que lograron hacerla realidad merecen todo el reconocimiento.

No obstante, llegada la hora del necesario balance de su implementación, este no es tan satisfactorio, comenzando por la demora en su reglamentación: tardó dos años. Y se requirieron ocho para destrabar el artículo que obliga a los entes territoriales a abrir casas de refugio para mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas. A estas alturas debería haber más de 70 en todo el país; sin embargo, hoy solo funcionan ocho.



También hay que lamentar el vacío en la aplicación de las rutas de atención. Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, ha sido claro: en enero de este año advirtió que 2.600 mujeres estaban en riesgo extremo de ser asesinadas por sus parejas, pues ya habían identificado que eran víctimas reincidentes, y el sistema de justicia debía aplicar los correctivos y atender los casos. En efecto, diez de ellas regresaron a Medicina Legal, pero muertas.

No menos grave es la evolución de la violencia sexual. De los casi 15.000 casos registrados en el 2008 se pasó a los cerca de 20.000 que hoy se cuentan. Y, como lo han revelado diferentes estudios, no es que ahora las mujeres denuncien; la verdad es que los casos aumentaron. Este año, el incremento ha sido de un 15 por ciento.



Lo mismo ocurre con la explotación sexual y la trata de mujeres, cuyo aumento fue de casi un 25 por ciento en la última década. Y otra vergüenza: de los cinco tipos de violencia contra las mujeres, todos alcanzan índices de impunidad de más del 80 por ciento.



Se necesitan mayores esfuerzos, más conciencia. Por eso urge que autoridades y funcionarios se concienticen de su responsabilidad para prevenir y sancionar, porque lo que más reclaman las mujeres es que no las revictimicen. La ruta de atención es tan ineficiente que las víctimas deben relatar lo sucedido en su violación infinidad de veces. Y frente a esto, la ley es muy clara cuando pide que se garantice que el testimonio sea contado una sola vez.



El consolidado de los balances de los diversos organismos indica que a diario, cerca de 249 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en Colombia y una de cada tres mujeres sufrirá violencia en algún momento de su vida. Por ello, diez años después, es necesario aplicar la ley, protegerla y hacerla cumplir. Según la ONU y el BID, los países están invirtiendo hoy, en promedio, entre 3,8 y 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para atender la violencia contra las mujeres, lo que obliga un mayor compromiso y, sobre todo, a una acción efectiva.



Un dato de cierre que pinta el difícil panorama: este año, la Fiscalía ha solicitado 34.442 medidas de protección por violencia intrafamiliar y 11 por tentativa de feminicidio. Sin embargo, cuando la medida es otorgada, por lo general no es la adecuada o es extemporánea, señala la Mesa de Seguimiento a la Ley 1257. De ahí que, aún hoy, la casa sigue siendo el lugar más peligroso para muchas mujeres.