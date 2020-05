Demasiados escándalos

No puede asumirse como algo normal que con tanta frecuencia surjan escándalos que involucran a la inteligencia del Ejército.

Los últimos meses han estado marcados por demasiados episodios con serias denuncias, la mayoría periodísticas, pero también de integrantes del mismo Ejército, sobre uso indebido de los recursos tecnológicos y humanos de esta arma, quizás la más importante de la institución militar.



Y esto hay que resaltarlo, ante los hechos recientes que dejan una muy mala sensación sobre lo que está ocurriendo allí. Si alguna dependencia de la Fuerza Pública requiere inspirar máxima confianza sobre sus actividades, es esta. La inteligencia militar está obligada no solo a mostrar un rigor a toda prueba, sino también máximo apego a la Constitución y las leyes, lo que en plata blanca quiere decir un total respeto por los derechos de la ciudadanía. Las últimas revelaciones conocidas, en particular las que hizo la revista Semana en su más reciente edición, siembran dudas en ambos sentidos. Por un lado, hay indicios gravísimos de que se estaría utilizando para obstruir el ejercicio de derechos fundamentales y, por el otro –más allá de lo inaceptable de tales acciones– el contenido de estas siembra enormes preocupaciones sobre la calidad y, de nuevo, el rigor de quienes son responsables de una labor que, cuando se ejecuta con apego a las normas y orientada hacia los blancos correctos, es absolutamente vital para la seguridad del país y la tranquilidad de los colombianos.

Es necesario que las investigaciones respondan

Y es que, según lo que se ha revelado, periodistas, políticos, magistrados, líderes sindicales, integrantes de ONG, funcionarios del Ejecutivo, así como oficiales activos, habrían sido blanco de tareas de seguimiento, vigilancia y ‘perfilamiento’. También se les habrían interceptado sus comunicaciones. Cada vez hay más evidencia de que la inteligencia del Ejército está siendo instrumentalizada por intereses poco claros, inmersos en una muy nociva confrontación dentro de las filas. También, que manzanas podridas que la conforman no han tenido problema en ofrecer sus herramientas al mejor postor por fuera de la institución y, por supuesto, en las antípodas de su misión. Esto debe parar. Su imagen como rueda suelta no puede prosperar, de ninguna manera.



Frente a esta situación –que, hay que reiterarlo, es de suma gravedad–, el presidente Iván Duque ha acertado en condenar de manera clara y oportuna dichas conductas y en tomar decisiones como la conocida el viernes pasado, que llevó a la salida de once oficiales de las filas, varios de los cuales tenían participación en los escándalos de los últimos años.



Pero hay que ser enfáticos en que si bien esta reacción del primer mandatario era la que se esperaba, hace falta ir más allá. No es suficiente. Es necesario que las investigaciones en curso avancen y respondan satisfactoriamente numerosas preguntas que hoy rondan sobre los móviles, los incentivos, el entorno y las circunstancias en que obraron quienes incurrieron en estas conductas que deshonran el uniforme y le causan un perjuicio enorme a una institución conformada en su mayoría por hombres y mujeres íntegros, dispuestos a darlo todo, hasta la vida, por su país.



