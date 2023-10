Delcy Morelos en el mundo

Se entiende mejor el país cuando se ve la obra de la artista plástica Delcy Morelos. Morelos nació en la sitiada Tierralta, Córdoba, en 1967. Y de 1988 en adelante ha dedicado su brillante trabajo, una suma de pinturas, esculturas e instalaciones, a recrear el modo como el cuerpo enfrenta las violencias y los miedos. De vocación inquebrantable, y originalidad llena de espíritu, Morelos ha expuesto en galerías del país y del mundo, y ha recibido distinciones durante más de 35 años, pero ahora está teniendo el reconocimiento de importantes salas de París y Nueva York.

Hace una semana, The New York Times publicó un estupendo perfil de Morelos en el que se reseñan con pasión y asombro esas estructuras suyas, de tierra nueva y tierra seca, que remueven por dentro a los espectadores. La razón de ser del texto, firmado por Tesis Tachara, es la primera exposición en solitario de Morelos en las galerías de Nueva York. Queda claro, de principio a fin, que la artista no solo está haciendo su obra, sino que, como buena descendiente de los emberás, anda devolviéndole al mundo un mensaje de sanación y de regreso a la naturaleza.

Morelos ha hecho arte con una persistencia admirable que se da entre la gente que se niega a separarse de la Tierra, pero es como si el mundo se hubiera puesto al día en su obra: su instalación Cielo terrenal, bella y escalofriante, no solo fue una de las más discutidas de la Bienal de Venecia, sino que ha sido recibida ahora, en Nueva York, como un lugar en el que la vida se encuentra con el duelo, y ha hecho crecer el voz a voz que tanto se merece una tarea que ha respondido con tanta lucidez a una guerra que no quiere cesar.

El arte colombiano ha encarado la violencia con un valor y un dolor que honran a nuestra cultura. El trabajo de Delcy Morelos, que ha pintado y recreado el horror con un innegable amor por la vida, ha enaltecido ese empeño.

