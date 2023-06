Del Titanic al Titán

El cineasta canadiense James Cameron, conocido no solo porque filmó el largometraje Titanic, sino porque durante años se dedicó a explorar con su cámara las profundidades del océano, declaró el jueves pasado a la BBC que la implosión catastrófica del sumergible Titán era sin duda “una terrible ironía”: los temerarios dueños del vehículo no solo se habían empeñado en descender a más de tres mil metros en busca de los restos del transatlántico Titanic, que ya sonaba a empeño absurdo, sino que “ahora mismo tenemos otro naufragio que lamentablemente parte del viejo principio de no hacerles caso a las advertencias”, dijo.

Pensaba el incansable Cameron, que en Avatar ha estado denunciando la voracidad de la especie humana, en aquel capitán presuntuoso que –no obstante los consejos– condujo el Titanic al iceberg con el que finalmente chocó, pero también en el hecho de que el Titán, aquel submarino tripulado por cinco millonarios que tuvo en vilo al mundo desde el lunes, hubiera desoído una y otra vez los llamados a abortar la misión. OceanGate, la compañía norteamericana que diseña viajes de sumergibles para turismo e investigación, y que era dueña del Titán, ha rechazado las críticas a la seguridad del viaje, pero lo cierto es que la comunidad de sumergibles le había escrito una carta advirtiéndole que había tomado “el camino de la catástrofe”.

Cameron, que ha hecho numerosas veces el peligroso viaje hasta los restos del Titanic, supo que había sucedido una verdadera desgracia cuando se enteró de que el Titán había perdido contacto con la superficie: “No me hubiera subido a ese sumergible”, reconoció. Y dejó en claro que si la historia del choque del Titanic se ha tomado como una fábula ejemplar sobre el exceso de confianza, la noticia de la lamentable pérdida de vidas y la implosión del Titán han servido de recordatorio no solo de lo mucho que nos cuesta aprender de los errores, sino de la irresponsabilidad de ciertas empresas que pasan por encima de la seguridad de sus clientes.

EDITORIAL