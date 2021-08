Defensores de la vida

Seis historias de igual número de seres humanos, líderes ambientales, que fueron asesinados en Colombia resultaron recogidas en el especial periodístico multimedia de este diario ‘Una lucha verde que les costó la vida’, publicado el lunes pasado.

La lectura de estas seis biografías con final trágico deja una profunda desolación. Cómo negarlo. Sin embargo, es necesario hacerlo porque el país y el planeta viven una época crítica en la que es casi una obligación moral ir más allá de las estadísticas y los estereotipos. Conocer estos relatos ayuda a romper corazas barnizadas con ideologías, prejuicios y temores, para establecer un vínculo emocional con el drama que contienen. Acción que tiene el potencial de transformarse en aliciente para, por lo menos, preguntarse qué puede hacer cada persona para cambiar esta dura realidad. Cómo puedo verme reflejado en lo vivido por estas personas y qué está a mi alcance para que algún día, ojalá no lejano, se pueda decir que Colombia dejó de ser el país más peligroso para los líderes ambientales, que los asesinatos de quienes organizan a sus comunidades para frenar a punta de dignidad y coraje verdaderas y aterradoras maquinarias de muerte son cosa del pasado.



Para ello hay que detenerse en todo lo que tienen en común las historias de Luis Arango, Wilton Orrego, Javier Parra, Edwin Dagua Ipia y José Yimer Cartagena. Todos encontraron la muerte después de haber hallado pleno sentido para sus vidas en el servicio a los demás, en el actuar guiados por el bienestar general, dejando en segundo plano cualquier motivación de carácter individualista. Y puede decirse que todos fueron asesinados mientras se entregaban a una causa que no puede ser ajena a nadie: el cuidado de la vida en un contexto en el que cada vez es más evidente que todas sus formas están conectadas. Esto quiere decir que estaban velando por la integridad y el futuro de todos los seres humanos; esto hay que tenerlo muy presente.



Tenían en común también el encontrarse en territorios marcados por ausencia estatal y el permanente conflicto entre grupos armados por controlar poblaciones carentes, casi siempre, de acceso a bienes y servicios básicos y acostumbradas a respirar miedo. Son los márgenes de la sociedad, son los más vulnerables de los vulnerables, que viven a expensas de poderes sanguinarios y brutales. Y por ellos y por la labor heroica de procurarles un futuro distinto al desasosiego se la jugaron estos líderes, decisión que terminó costándoles la vida.



No se puede pasar por alto que en varios de estos casos es común la queja de los familiares sobre cómo el Estado colombiano falló en su deber de copar los espacios que dejó la desmovilización de las Farc, que ha sido un reclamo constante desde la firma de los acuerdos. Lentitud que fue aprovechada por los grupos armados para instalarse en estos territorios y echar a andar sus planes depredadores. Estos testimonios dan nuevos argumentos, como si faltaran, para insistir en que nada le conviene más al país que seguir la hoja de ruta de la paz estable y duradera que contienen los acuerdos con las Farc.

Si algo queda claro es que lo único que verdaderamente podría proteger a quienes con valentía han heredado las causas de los líderes caídos es que el Estado haga presencia integral FACEBOOK

TWITTER

Y es que si algo queda claro es que lo único que verdaderamente podría proteger a quienes con valentía han heredado las causas de los líderes caídos es, como se ha dicho hasta el cansancio, que el Estado haga presencia integral. Que esta no se limite al –por supuesto necesario– despliegue militar; que incluya, entre tantos aspectos, el catastro, sin demeritar la importancia de pasos concretos con los que ya se comprometió el Ejecutivo, pero que no se han concretado, como lo es la ratificación del acuerdo de Escazú. Igual o más importante en la lista de prioridades es lograr que ninguno de estos seis crímenes quede impune. Reconociendo que en el caso de Javier Francisco Parra se pudo poner a buen recaudo a los autores materiales de su asesinato. No obstante, cuando se apunta a los intelectuales, las autoridades se encuentran con una impenetrable maraña de poderes enfrentados en territorios en los que, hay que decirlo, el Estado no deja de ser una aspiración lejana de la gente que siente a diario el asedio de los ilegales. Como lo mostró el especial, así ocurre en La Macarena, también pasa en el nudo de Paramillo o en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Por todo lo anterior, no hay mejor homenaje a la memoria de estas personas valerosas que obrar en este sentido. Construir, por fin, confianza sobre la cual levantar una institucionalidad que la gente de estos territorios asuma como propia y legítima. No es más que eso. Así, no solo se podrá proteger a los líderes, ambientales y de otros talantes, sino hablar de un modelo de desarrollo en el que la prevalencia del bien común traiga consigo el uso responsable y consciente de los recursos naturales que aún nos quedan y de cuyo cuidado depende, como estos seis hombres lo entendieron, la viabilidad de la vida en el planeta.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com