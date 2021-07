Defensa del futuro

Baste recordar un titular de EL TIEMPO, de hace un año ya, para entender la gravedad del asunto: ‘Colombia encabeza listado mundial de ambientalistas asesinados’. Se refiere a ‘Defendiendo el mañana’, un informe de la ONG británica Global Witness que asegura que en el país se dio la cifra más alta en ocho años de asesinatos de líderes ambientales: 64 crímenes infames en apenas doce meses.

El artículo en cuestión deja en claro, por supuesto, que se trata de un horror impensable que tiene que parar. Habla del triste caso de la líder indígena Cristina Bautista: “Si hablamos, nos matan, y si no hablamos, también, y entonces hablamos”, dijo. Pero aquí estamos, en julio de 2021, pidiéndole de nuevo a la sociedad entera que proteja a los defensores del territorio y de la vida.



Remueve la sensación de desamparo, de guerra cruenta que sucede no obstante las buenas intenciones de los gobiernos y las denuncias constantes de los medios de comunicación y los pedidos de auxilio de la ciudadanía, la noticia del asesinato de Fernando Vela, aquel médico reumatólogo que tanto luchó por la Amazonia y rescató a cientos de animales del tráfico de fauna: el pasado sábado 3 de julio, en las calles de Florencia, Caquetá, unos hombres le dispararon desde una moto. Quedaron así confirmados todos los temores que habían ido creciendo con el paso de las amenazas y los encontrones con los enemigos.

En los últimos tiempos, Vela, junto con su gran amigo y compañero de lucha, Luis Manuel Espinosa, no solo había comprado un predio en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, con el objeto de restaurarlo y devolverlo a la Amazonia, sino que, además, había liderado a un grupo de investigación en la presentación de tres tutelas para declarar sujetos de derecho –contra la explotación minera y petrolera– a los ríos Pescado, Caguán y Caquetá. También había echado a andar un emprendimiento, una cerveza artesanal, cuyos compradores apoyaban iniciativas de reforestación. “Fue poco tiempo después de presentar esa tutela que recibimos la amenaza”, le dijo hace unos días Espinosa al periodista de EL TIEMPO Simón Granja. Vivieron con miedo desde entonces.



Se dice del valeroso Fernando Vela, que dio la vida por los animales y por los paisajes recobrados, que era tan comprometido con las causas que defendía –causas de todos, como la lucha contra el desastre ambiental o la ganadería ilegal– que no pensaba en replegarse, sino en qué pasaría con sus perros si a él llegaba a pasarle alguna cosa. Difícil llegar a conclusiones más duras, más reveladoras de la situación de los líderes ambientalistas en Colombia. Resulta importante rescatar ese temor suyo, esa sensación de que no está garantizada la vida de quienes defienden el territorio de la explotación de las bandas ilegales, para llamar a la sociedad –desde los lectores hasta los gobernantes– a cuidar a sus líderes con vehemencia en el discurso, en el marco de la ley, en el día a día de tantos lugares que se sienten a merced del más violento. Y para exigir que haya justicia, claro, ante estos hechos brutales.



Descanse en paz, Fernando Vela; habrá de llegar el día en que un crimen así dejé de sumarse a una gélida estadística y logre tener un castigo contundente que sirva de ejemplo para cerrarles el paso a nuevos actos de barbarie.

EDITORIAL

​editorial@eltiempo.com