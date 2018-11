Defensa de la libre expresión

El viernes pasado, en Washington, un juez federal le propinó una derrota al mandatario estadounidense al ordenar la restitución de las credenciales que se le habían retirado al periodista de la CNN Jim Acosta.



Como se sabe, el pasado 8 de noviembre, durante una rueda de prensa, Acosta tuvo un enfrentamiento con Trump cuando hizo una pregunta que no le gustó al presidente. Luego, una becaria intentó arrebatarle el micrófono al reportero, que se negó a entregarlo brevemente mientras insistía en obtener respuesta.

Más tarde, y tras acusarlo de agredir a la becaria y comportarse de manera grosera, Sarah Sanders, jefa de prensa de la Oficina Oval, anunció que había sido revocada la credencial del periodista ante la Casa Blanca, decisión que desató intensa polémica. Además, porque ya existe una historia de hostilidad de Trump contra el medio y la prensa en general, a la que suele llamar un “enemigo público”.



Durante la audiencia ante el juez, CNN, que fue respaldada por varias organizaciones de prensa, alegó que Trump y otros seis funcionarios habían violado la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, y la quinta, que protege el debido proceso. La Casa Blanca insistió en que el presidente tenía derecho a negar la entrada a quien quisiera.



En su decisión preliminar, el juez concluyó que si bien la primera enmienda no garantiza la entrada a la Casa Blanca una vez se permite el ingreso del periodista –y se le otorgan credenciales–, esta sí lo protege. Así mismo, que la decisión de la administración no siguió protocolo alguno, afectando en consecuencia el debido proceso. La Casa Blanca ha indicado, entonces, que desarrollará nuevas reglas que salvaguarden el decoro en este tipo de eventos y procedimientos específicos para cuando se presenten problemas.



El hecho evidente aquí, y así lo dejó claro el juez, es la defensa de la libertad de expresión, y que no se puede castigar arbitrariamente un medio de comunicación porque no sea del agrado de nadie, incluido el primer mandatario.



EDITORIAL

