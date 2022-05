Defender la tutela

La tutela, la figura jurídica más usada y más cercana a los colombianos del común, ha enfrentado desde su misma creación por la Constitución del 91 diversas amenazas que, por fortuna para el país, no han logrado imponerse.

Desde intentos por limitar sus alcances hasta su mal uso en ‘tutelatones’ y otras desviaciones del espíritu del amparo constitucional, a lo largo de las últimas tres décadas se han promovido desde diversos sectores iniciativas que atentan contra el propósito del constituyente, que no fue otro que el de entregarle al ciudadano de a pie una herramienta poderosa para hacer prevalecer sus derechos fundamentales. Herramienta que ha sido usada, a julio del año pasado, al menos 8,2 millones de veces, según estadísticas de la Corte Constitucional.



Pero hay una amenaza soterrada que está poniendo en jaque a la tutela: el desacato, que es la conducta en la que incurren entidades y funcionarios públicos, así como algunos particulares y organizaciones privadas, cuando no cumplen con la orden que les han dado los jueces de la República en decisiones de tutela.

Un reciente informe publicado por este diario retrata la magnitud de esta situación: al menos cuatro de cada diez tutelas que se fallan en el país no se cumplen y los ciudadanos deben recurrir a entablar recursos de desacato para buscar que se hagan valer sus derechos, y aun así no lo consiguen en muchas ocasiones.



De unas 200.000 acciones de tutela falladas el año pasado, 93.490 no se cumplieron en los términos perentorios que impone la ley. Los datos del Consejo Superior de la Judicatura señalan que el desacato llega al 41,3 por ciento, una estadística inferior al desacato del 54 por ciento registrado en el 2016, pero de todas maneras muy preocupante.



La problemática es aún más grave porque la mayoría de tutelas que se incumplen tienen que ver con el derecho a la salud, lo que permite inferir que el desacato genera también un alto costo tanto para la vida como para el bienestar integral de los colombianos. La Judicatura sostiene que de esas 93.490 tutelas que no se cumplieron el año pasado, 46.645 (un 57,2 %) ordenaban un tratamiento médico o un medicamento esencial. Los derechos a la seguridad social, al debido proceso y a una respuesta de las autoridades (el derecho de petición) presentan también un alto grado de incumplimiento.



Sin dejar de lado que muchos de esos incidentes de desacato pueden terminar archivados, bien porque no había lugar a ellos o porque los accionados por las tutelas terminaron cumpliéndolas extemporáneamente, es prioritario que en la agenda pública empiece a visibilizarse la discusión de las graves implicaciones de las tutelas incumplidas. Es un tema que rara vez se menciona en las muchas propuestas para reformar la justicia, no obstante que evitar a toda costa que el amparo constitucional se convierta en un rey de burlas debería ser un asunto capital para todos los colombianos.



En un país como el nuestro, con graves afectaciones para los derechos fundamentales, la tutela ha logrado acercar el mundo del deber ser constitucional con la difícil realidad que siguen viviendo vastos sectores de nuestra sociedad. Garantizar su efectividad es una tarea prioritaria que nos compete a todos.

