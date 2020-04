Defendamos la fauna

El pasado 19 de marzo, en Pueblo Bello (Cesar), un hombre fue detenido por la Policía Nacional por llevar, como quien transporta naranjas, 51 iguanas vivas. Para la mayoría de colombianos suena escandaloso. Por desgracia es común, pues el tráfico de fauna silvestre en Colombia es enorme. Y es el tercer negocio ilegal en el mundo después del narcotráfico y de la trata de personas. Puede mover 20.000 millones de euros al año.

Mas, un reciente informe de la sección Medioambiente de este diario, ‘Tráfico ilegal de fauna: una amenaza para el ecosistema’, muestra unas cifras escalofriantes. En nuestro país, el año pasado la Policía incautó 18.409 animales. Y este año ya van 9.466.



Crece el negocio, que es cruel y dañino por donde se lo mire. E igual que la droga, es caro por clandestino y porque hay consumidores. Por ejemplo, dice el informe, un tigrillo es comprado en nuestras carreteras por 50.000 pesos y vendido en el extranjero por unos 5.000 euros. Y así se van boas constrictor, tortugas hicotea, iguanas, periquitos, guacamayas, cotorras, loros, micos titís, ardillas, canarios, etc.

Todos ellos son maltratados, tanto que de cada diez puede sobrevivir uno. Esto cuando no son cazados por su carne, o les roban sus huevos, como a las tortugas.



Y, entonces, algunas especies van quedando en peligro de extinción, con el triste giro de que al ser más escasas, más caras se ponen en el mercado negro. Hay leyes, multas, cárcel y policía en acción. Pero hay mafias bien organizadas, y toca combatirlas. Hay que crear conciencia en el campesino, que a fin de cuentas es engañado; hay que pedirle que denuncie y, además, convencer al turista de no comprar fauna.



Sí, es un crimen y una amenaza al ecosistema que se debe detener. Vemos hoy, como un mensaje de esperanzan y de amistad, que cuando estamos confinados por la pandemia que nos acosa, algunos animales se han atrevido a asomarse a las desoladas calles de las ciudades. Pues, ellos también están en peligro.



