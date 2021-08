¿De vuelta al inicio?

Aunque estaba en los cálculos de buena parte del planeta, pocos imaginaron que la retoma del poder en Afganistán por los talibanes tendría lugar en tan corto tiempo y ocasionando las dramáticas escenas que ayer sacudieron al mundo. En estas se puede ver a miles de personas desesperadas en la plataforma del aeropuerto de Kabul buscando la huida, a cualquier precio. Varios llegaron, incluso, a aferrarse a una aeronave militar estadounidense.

Lo de ayer dio pie a la que puede ser la más seria crisis que haya tenido que capotear la administración de Joe Biden. La afirmación del mandatario de que no estaba dispuesto a pelear en un conflicto que no está “en el interés nacional” estuvo lejos de ser suficiente para apagar el incendio. Congresistas de ambos partidos han coincidido en criticar la manera como la Casa Blanca dispuso la salida de las últimas tropas y de sus aliados y colaboradores afganos. Tampoco sirvió señalar el acuerdo firmado por su antecesor, Donald Trump, con los talibanes como uno de los causantes del caos.



No obstante los esfuerzos para evitar lo sucedido este lunes y ahuyentar así una incómoda reaparición del fantasma de la retirada estadounidense de Saigón (Vietnam) en 1975, los planes no salieron como la Casa Blanca hubiese querido. Los talibanes llegaron en cuestión de días a Kabul, el presidente Ashraf Ghani huyó, su gobierno se desmoronó y la desesperación se apoderó de miles, que bien pueden ser objeto de desquite a manos de los nuevos gobernantes. Ni hablar del desasosiego de millones de mujeres que, con toda la razón, se sienten en la antesala del infierno. No menos ansiedad han de experimentar todos aquellos que no son musulmanes suníes, como lo son los nuevos dueños del poder.



Es revelador de la situación que en Occidente hoy no quede sino confiar en que para los talibanes no sería estratégico detonar un baño de sangre en los días venideros mientras termina la salida de los soldados estadounidenses, del cuerpo diplomático y de aquellos afortunados que logren un espacio en un avión. Y aunque los extremistas se han querido mostrar conciliadores, son pocos los que creen que habrá diferencias sustanciales en su forma de ejercer el poder en relación con la manera como gobernaron en la década de 1990.

Los extremistas dependen hoy de no pocos señores de la guerra y de poder mantener alineadas a

Sin embargo, nada garantiza que la historia se repita. Los talibanes dependen hoy de un sinnúmero de señores de la guerra que controlan vastas regiones del país y de lo que ocurra con varias fuerzas mercenarias, cuyo respaldo requiere acuerdos y recursos. No es claro que logren los primeros y que cuenten con los segundos.



Es evidente, en cambio, la lección que lo ocurrido le deja a Estados Unidos. Por haber puesto todos los huevos en la canasta de lo militar, su intervención en el país asiático no logró hilvanar un proyecto político que le diera sustento hacia el futuro. Lo construido en este campo se vino a pique, como un castillo de naipes, dándole al extremismo islámico una victoria simbólica en el peor momento: justo cuando se conmemoran dos décadas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La sensación de que se ha regresado al punto de inicio es inevitable para muchos en Occidente y particularmente dolorosa en términos de honor para Washington, 170.000 vidas perdidas después.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com