De Roma al Amazonas

El Sínodo sobre la Amazonia, que comenzó el domingo pasado en el Vaticano y se prolongará durante tres semanas, con más de 250 participantes, deja claro que esta región del continente es cada vez más un campo de batalla.

En primer lugar está la disputa acerca de su futuro, que enfrenta a quienes, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ven en ella una apetecible fuente de recursos naturales que deben ser explotados sin detenerse en miramientos de sostenibilidad y a quienes –con la razón de su lado– recuerdan la importancia de sus bosques para contener la crisis climática, resultado del calentamiento global. Luego aparece otra que, solo en principio, no tendría relación evidente y directa con dicho territorio.



Se trata del intenso pulso que vive en su seno la Iglesia católica, entre partidarios de reformas críticas y sus opositores. Es de tal intensidad la confrontación que, por momentos, la imagen de los incendios que azotaron los bosques amazónicos y generaron comprensible consternación en el planeta puede servir de metáfora para dar cuenta de ella.

El liderazgo de la oposición

El caso es que el sínodo está llamado a ser punto de quiebre no solo en la refriega, fruto de la incompatibilidad entre el modelo extraccionista y el conservacionista, sino también en la pugna sobre si ha llegado la hora de un nuevo aggiornamiento que le posibilite al catolicismo una mejor sintonía con los desafíos planteados por los tiempos actuales. Y esto tiene nombre propio: la posibilidad de que la realidad pastoral de esta región, donde es sumamente difícil un apostolado en los mismos términos que en otros lugares del planeta, conduzca a permitir la ordenación sacerdotal de los llamados viri probati, hombres casados con probada trayectoria en sus comunidades. Así mismo, que las mujeres puedan ser diáconos: un ministerio de rango inferior al sacerdocio, pero con un grado similar de dedicación y compromiso.



Ambas tensiones confluyen en el hecho de que los opositores de Francisco, cuyo liderazgo se viene consolidando y fortaleciendo entre un sector de la ultraderecha católica estadounidense, con el cardenal Raymond Burke a la cabeza, son contrarios a los cambios mencionados y también están alineados con Bolsonaro respecto al futuro de la selva. A su vez, ellos saben que es mejor, en términos estratégicos, atacar por el frente de los cambios en estas áreas críticas que en el de la defensa de bosques vitales para el bienestar de las nuevas generaciones.



Para muchos, la vía de las reformas en la Iglesia, que podrían estar a la vuelta de la esquina, es la indicada para garantizar no solo su labor pastoral, sino, incluso, su misma viabilidad en el futuro. Sobre todo en un momento como este, de evidente crisis de vocaciones y fuertísima competencia de otras congregaciones de cuño protestante, como ocurre en especial en Brasil. En el otro frente, muchos también coinciden en que para la viabilidad de la Amazonia es vital cambiar la manera como el Gobierno brasileño en particular, pero con aliados en muchos países, concibe el futuro de este pulmón del planeta. El papa Francisco sabe que tal coincidencia está lejos de ser casualidad.



