De pájaros y escopetas

De unos meses para acá, la ciudadanía ha visto con perplejidad que los indagados –en particular funcionarios que deberían ser ejemplo de acatamiento de nuestro Estado de derecho– apelan a la pública confrontación y el desacato, como mecanismo de defensa, frente a las autoridades de control.

Gobernantes que promueven la desobediencia e, inclusive, sin límite alguno convocan acuerdos nacionales para reformar la institucionalidad de la justicia, a la que están sometidos. Otros que se autocalifican de chivos expiatorios cuando avanzan en su contra las investigaciones sobre malos manejos de los auxilios oficiales en tiempos de la pandemia. Se ha llegado a ver, incluso, a un gobernador increpando públicamente al superintendente de Salud por no someterse a los dictados de su voluntad en la selección del interventor de un hospital público.



El colmo lo hemos visto esta semana, teniendo como protagonista un alcalde que, despojado de su investidura, no ha parado mientes en confrontar a los fiscales, contralores y procuradores de su ciudad, utilizando toda clase de adjetivos para descalificar su trabajo. Reclamos que en otras épocas se hacían a través de los canales de la institucionalidad.



En este contexto, ya no es raro que, siguiendo el ejemplo de sus primeras autoridades, delincuentes de todos los pelambres se concierten desde las cárceles para conspirar contra cualquier investigador o autoridad.



Lo que viene ocurriendo debe implicar una reflexión en nuestra sociedad. Porque las investigaciones tienen que darse por el cauce de nuestro Estado de derecho, con pleno respeto, claro está, del debido proceso. Las estridencias de los servidores públicos y sus defensas mediáticas, por fuera de los cauces regulares, son un mal ejemplo y llevan a una mayor desinstitucionalización del país. Es hora de que, en actitud democrática, nuestros dirigentes se sometan respetuosamente al escrutinio de sus actividades siendo modelo de acatamiento y respeto a las autoridades judiciales y de control.



EDITORIAL