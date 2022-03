De nuevo el virus

El resurgimiento de los casos masivos de covid-19 en Europa por cuenta de una subvariante de la contagiosa versión de ómicron (BA.2) pone sobre el tapete la premisa de que hay que convivir con el nuevo coronavirus, que llegó para quedarse. Los repuntes en muchos países de Europa y Asia preocupan, claro.

Sin embargo, es importante entender que la elevada capacidad de transmisión de esta forma viral –sin que exista evidencia de que sea más agresiva– debe servir de argumento para aplicar lo aprendido durante estos dos años en términos no solo de protección, sino también de cómo desplegar medidas sanitarias sin afectar de manera radical la vida cotidiana.



Lo anterior porque si bien la pandemia no se ha terminado y la principal preocupación que se tiene sobre el nuevo linaje es su potencial capacidad para reinfectar personas y la posibilidad de que las vacunas no actúen sobre ella, lo cierto es que de acuerdo con algunos estudios estas dos condiciones son remotas, siempre y cuando en la segunda de ellas las personas con riesgo se inmunicen con los refuerzos necesarios. De ahí que hay que insistir en que las personas completen los esquemas de vacunación y que mantengan, sin necesidad de que sean impuestas, medidas de bioseguridad. Ante cualquier síntoma moderado o severo, es imperativo consultar para confirmar o descartar diagnósticos.



Por supuesto que los focos están puestos sobre China debido al confinamiento al que han sido sometidos cerca de 36 millones de los habitantes, por cuenta de un aumento de los casos que en el marco de su política de “Covid cero” exigen la aplicación de pruebas masivas y las consecuentes cuarentenas, política que para algunos expertos puede resultar insostenible a largo plazo, dada la dinámica viral y la imposibilidad de erradicar de manera absoluta al hostil Sars-CoV-2 con todas sus formas. Esta sería la puerta de entrada a la fase endémica del covid-19. Con todo lo que eso significa.

EDITORIAL

