De nuevo a clases

Esta semana, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció el retorno a clases de casi 800.000 niños y niñas. Y, como estaba previsto, estas seguirán siendo de forma no presencial, dada la velocidad que ha adquirido el contagio de covid-19. Significa que profesores, estudiantes y padres de familia mantendrán la dinámica del primer corte académico: la virtualidad, las ayudas pedagógicas y las herramientas que han surgido por inventiva de los propios maestros para hacer más amenas y atractivas sus enseñanzas.

Las lecciones aprendidas hasta ahora permiten ser optimistas, si bien la crisis ha develado preocupantes falencias en materia de acceso a la tecnología. Pero también es cierto que haber llevado el aula a las casas generó nuevas dinámicas de aprendizaje, nuevos esfuerzos, nuevas actitudes y un compromiso de todos los involucrados en el proceso.



Hay que reconocer el esfuerzo de la Alcaldía Mayor por evitar que la emergencia sanitaria hubiera significado una debacle para el sistema escolar. Las plataformas virtuales, la capacitación de maestros, la estrategia ‘Aprender en casa’ y haber mantenido la asistencia alimentaria para más de 700.000 estudiantes son un logro nada despreciable. Sobre todo porque ello evitó una disparada de la deserción, lo cual habría sido una pésima señal. Es más, según la secretaria del sector, Edna Bonilla, para este segundo semestre hubo un repunte en cerca de 3.000 nuevas matrículas, seguramente provenientes de muchachos cuyas familias no pudieron seguir pagando una educación privada (hay 209.000 niños de estratos uno y dos en este segmento que no pueden recibir alimentación del Distrito, pero cuyas familias son atendidas por el programa Bogotá Solidaria).

El reconocimiento es también para los profesores. El esfuerzo de los maestros que no se han dejado vencer por la adversidad, que han innovado métodos de enseñanza, que han llegado hasta las casas de sus estudiantes para llevarles las ayudas académicas o que han desarrollado canales virtuales, recreado canciones o impulsado estaciones de radio para exponer sus enseñanzas es uno que poco se ve, pero que continuará ahí, en este nuevo ciclo que comienza.



Por supuesto que los desafíos siguen siendo grandes. Cuatro de cada diez niños en Bogotá no tienen computador, es decir, unos 354.000. Y de este grupo, 124.000, que están en secundaria, pertenecen a la población más pobre de la capital. Son ellos los más urgidos de herramientas como estas porque les permiten acceder al conocimiento y cerrar brechas sociales. Por ello, iniciativas como la ‘Donatón por los niños’ merecen el respaldo ciudadano y del sector privado para que dicha generación no se quede por fuera de las posibilidades que brinda el simple hecho de tener una tableta o un computador en casa.



El retorno a clases, en la actual coyuntura, debe seguir siendo motivo de permanente innovación y de nuevas fórmulas de enseñanza. Pero también, una oportunidad para prevenir fenómenos como el abuso, el maltrato o el abandono de niños y niñas. Ahora el lema es a la inversa: la casa es una extensión del colegio y, por tanto, la sana convivencia debe ser una de sus principales premisas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com