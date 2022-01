De Macron a Djokovic

Una pregunta ronda a las autoridades del mundo en tiempos del virus: ¿qué hacer con los ciudadanos que se niegan a vacunarse? De un lado, resulta común, humano, que invoquen su derecho a no ser forzados a nada en su intimidad. De otra parte, su resistencia a recibir la vacuna, por las razones que sean, puede significar un verdadero problema para las sociedades en las que se mueven: "Mi libertad se termina donde empieza la de los demás", dijo Sartre. Y más cuando los expertos, amparados en la ciencia que ha sido la salvación de muchos, ya han determinado que el fin del covid-19 como pandemia depende en buena parte de que la gente cumpla con la obligación cívica de completar el esquema de vacunación.

Quizás por ello el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en una entrevista con Le Parisien, desencajado en medio del aumento de los contagios, que perseguiría a los no vacunados hasta el final: "Tengo muchas ganas de joderlos", confesó. "De modo que continuaremos haciéndolo". El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró un par de días después algo semejante: "Me parece una imbecilidad y una estupidez no vacunarse", dijo. Y mientras tanto sucedía la trama del tenista serbio Novak Djokovic, reconocido antivacunas, que hacía lo posible por jugar el Abierto de Australia sin cumplir con los requisitos relacionados con el covid-19 para entrar a ese país.



Y, luego de que los agentes de aduanas le negaron el visado y se vio obligado a escampar en un hotel en Melbourne mientras se resolvía su situación legal, consiguió que un tribunal le concediera el permiso para quedarse en Australia. Se trata, sin lugar a dudas, de un caso que resume el pulso que se viene dando en estos meses con los no vacunados: un caso simbólico. Ávido de público, el Abierto de Australia ha incluido a Djokovic, nueve veces ganador, entre sus participantes. Preocupado por el mensaje que envía la situación, que la libertad no tiene límites, el Gobierno australiano analiza la posibilidad de deportarlo.

