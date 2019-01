De las calles a las aulas

Cuando, a finales del año pasado, se dio a conocer la noticia del acuerdo que alcanzaron los estudiantes de educación superior y el Gobierno Nacional, tras más de dos meses de paro, voces de muy diversas orillas aplaudieron este logro.



Entre ellas no faltaron las que lo consideraron histórico. Así reconocían que, pese a los tropiezos y los malentendidos, ambas partes mostraron una disposición de concertación que permitió llegar a un entendimiento que, sin duda, está llamado a ser un hito en materia no solo de fortalecimiento de la educación superior oficial, sino también en lo que respecta a la transformación en un sentido positivo de aquello que históricamente ha caracterizado la movilización social. Este buen puerto alcanzado es el mencionado acuerdo que permitirá, entre otros logros, incrementar las transferencias del Estado a las universidades públicas. En total, serán 4,5 billones de pesos más para este vital rubro.



Pese a las notas discordantes, que no faltaron y en su momento fueron objeto de sanción social –y de acciones penales en los casos más críticos, así como de pedidos pertinentes de investigaciones disciplinarias en los casos de inaceptables excesos de la Fuerza Pública–, la opinión también supo valorar el marco en el cual se dieron las movilizaciones: se trató de uno más colorido y festivo que gris y violento. Notable fue también ver cómo los líderes de movimientos que mostraban renovación y vitalidad se desempeñaron tanto de cara a sus bases como en la misma mesa.



Lo anterior sirve para entender el desconcierto que ha generado saber que, para algunas organizaciones que formaron parte de esta movilización, todavía no se ha pasado esta página.



Por un lado está la posibilidad de que estudiantes de algunas universidades decidan no acogerse a lo pactado en la mesa y, en consecuencia, prolongar su cese de actividades, aunque hay que registrar que la tendencia mayoritaria es la de retomar pronto la normalidad académica.



Por el otro está la convocatoria de uno de los tres movimientos principales, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), para una nueva jornada de protestas este jueves. En esta ocasión pedirán el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía.



Con altibajos, desaciertos y no pocas dificultades, la senda hasta ahora recorrida por los estudiantes ha sido virtuosa. Dejarse llevar por los cantos de sirena de las ambiciones, que claramente se ubican en la esfera de las utopías, sería lamentable, bordearía el autosaboteo, y de esta manera todos perderíamos. Abusar de ciertos derechos es una manera efectiva de desdibujar causas.



Por eso, su mayor desafío, además de verificar que lo firmado pase del papel a la realidad, es afrontar apropiadamente esta coyuntura. Tendrán que demostrar la sensatez y la sindéresis necesarias para dejar huella y, lo más importante, seguir avanzando por el camino que garantiza realizaciones perdurables por haber atendido el interés general.



