De la Corte a la Fiscalía

Tras la renuncia, hace ya más de una semana, de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia debe tomar una decisión sobre la instancia en la que continuará su proceso. Decisión crucial, que tiene en vilo al país. De ella depende el rumbo que tome un episodio que ha exacerbado una polarización que ya se encontraba en un nivel alarmante.

Despojado Uribe de su fuero como congresista y sin relación directa entre los presuntos delitos que dieron lugar al proceso y la orden de detención domiciliaria contra él –fraude procesal y soborno en actuación penal–, son muchas las voces de expertos juristas, a las que se suma la de la Procuraduría General de la Nación, según las cuales el caso debería pasar a manos de la Fiscalía General de la Nación para su instrucción y a la competencia de los jueces de la república.



Esa ha sido, de hecho, la jurisprudencia que sentó la misma Sala Penal de la Corte Suprema desde la década pasada, cuando decenas de procesados por el recordado escándalo de la ‘parapolítica’ empezaron a renunciar a sus curules con el propósito de que sus casos salieran de la órbita de los magistrados.



Al analizar caso por caso, la Corte entregó los expedientes en los que los delitos investigados no tenían relación directa con la función congresional y conservó aquellos en los que, consideró, los procesados habían incurrido en las conductas penales amparados por su fuero o con el objetivo de conservar sus curules o llegar al Congreso utilizando para ello la máquina de violencia de las autodefensas ilegales.



El análisis sereno del proceso contra el expresidente, que ha dado lugar a inaceptables y sistemáticos cuestionamientos hacia la actuación de los magistrados de la Corte y, en general, a la legitimidad y honorabilidad del alto tribunal, debe llevar a la Sala de Instrucción a actuar de acuerdo con la senda marcada por esta misma instancia. Y tal senda no conduce a conclusión diferente –de nuevo, según varios de los más reconocidos juristas del país– a que la renuncia de Álvaro Uribe a su condición de miembro del Congreso saca automáticamente esta y la mayoría de investigaciones que se adelantan en contra del exmandatario de la competencia de la máxima instancia de la justicia colombiana. Es en este sentido en el que debe darse la decisión de los magistrados.



Y es que, como lo han señalado varios de estos conocedores, el hecho que dio pie a este caso, la presentación de una denuncia contra el también senador Iván Cepeda, no está relacionado con las funciones propias del cargo de senador de la república que ostentó hasta hace pocos días el expresidente. A ello se puede añadir lo planteado en este diario por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo, en el sentido de que el fuero es algo excepcional, “como prerrogativa y como regla de competencia”. Añade González que estas normas, que consagran excepciones, se aplican bajo un criterio estricto y restrictivo de interpretación. La clave aquí es que, según este punto de vista, no cualquier relación circunstancial daría pie a que se conservara el fuero del ahora exsenador.

Si ese fuera el escenario, la Fiscalía de Francisco Barbosa tendrá el enorme e histórico reto de demostrar que el aparato judicial al que ha pedido acogerse el exmandatario al tomar la decisión de presentar su renuncia al Parlamento actúa sin miramiento diferente que el de las pruebas, sin importar quién sea el investigado.



Dicho lo anterior, no se puede pasar por alto que, en momentos en los que, de nuevo, la polarización política ha llegado a niveles inéditos –la fractura ya hace rato trascendió lo político y da señas de hacer estragos en terrenos con impacto directo no solo en la política, sino en la misma convivencia cotidiana de la gente– es todavía más imperativo el llamado a los operadores de justicia a apegarse, como lo deben hacer siempre, al pleno derecho y al respeto de las garantías de todos los procesados.



Y ese llamado, por supuesto, cabe para el expresidente, su defensa y sus copartidarios políticos, que han pretendido, como ya lo señalábamos, presentar el proceso judicial y las decisiones de los magistrados –por cierto, hasta ahora preliminares– como producto de supuestas persecuciones políticas. Esa posición no le sirve al país: desinstitucionaliza y busca sembrar un manto de duda sobre las decisiones de la justicia, que deben ser respetadas por todos los sectores y cuestionadas, sí, cuando sea del caso, pero por los caminos que establece el derecho y no por la vía de la arenga política. La ciudadanía toda debe esperar con mesura el transcurrir de un proceso que tiene que dar ejemplo de justicia, en el más alto sentido del término. Nada más.



