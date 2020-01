Curas mortales

Para muchos puede parecer inexplicable que los medicamentos, creados para salvar vidas, puedan convertirse en elementos dañinos y hasta mortales cuando se usan de manera inadecuada. Este asunto toma dimensiones dramáticas al apreciar las cifras crecientes de personas que llegan a las salas de urgencias en todo el mundo con alteraciones producidas por fármacos, muchos de ellos de uso común y de venta libre.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las reacciones adversas a medicamentos se encuentran entre las 10 principales causas de enfermedad y muerte en el planeta, con el agravante de que la mayoría de los casos tienen como fundamento de información la promoción inadecuada de algunos productos, la venta sin control y, obviamente, las fallas en el sistema sanitario que inducen a la gente a automedicarse.



Basta ver que esta semana volvieron a resaltarse cinco grupos de productos que pueden estar en los botiquines caseros y que en un contexto de uso sistemático y sin supervisión resultan mortales. Así de sencillo, y sin eufemismos. Es el caso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que si bien son aliados, al usarse en forma prolongada producen complicaciones gastrointestinales, renales, sanguíneas y cardiacas con desenlaces no pocas veces fatales. Lo mismo ocurre con el simple acetaminofén, que al sobredosificarse produce fallas irreversibles en el hígado. Y por la misma vía transitan la insulina, los anticoagulantes y, naturalmente, los calmantes familiares del opio.



Aquí no queda más que reiterar el llamado a la no automedicación y a consumir los fármacos ceñidos de manera estricta a lo indicado por el médico. No hay ninguna razón para considerar, no obstante la publicidad, los productos farmacéuticos como elementos inocuos. Las estadísticas demuestran lo contrario.



