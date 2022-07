Cundinamarca y sus vías

El dato según el cual solo el 30 por ciento de las vías que corresponden al departamento de Cundinamarca se encuentran en buen estado, es decir, pavimentadas, resulta preocupante. Máxime cuando el otro 70 por ciento está en reparación o reparcheo. Basta recorrer algunos tramos que comunican a los municipios de Sabana Centro para corroborarlo: el atraso es evidente y el invierno claramente no ayuda.

Pero más allá de las lluvias, que golpean sin misericordia a la región y al país, Cundinamarca tiene que plantearse en serio la estabilización de su malla vial. No solo por la gran transformación urbanística que está teniendo y por el número de turistas que recibe cada fin de semana, sino por dos apuestas importantes que ha hecho recientemente: convertirse en el departamento preferido por los ciclistas y sacar adelante el proyecto de una sola región al lado de Bogotá.



Un informe preparado por este diario recientemente detalla que corredores como Hato Grande, en la variante Cajicá-Zipaquirá; el tramo Cajicá-Tabio o la vía Toncancipá-Zipaquirá y al menos otras 200 vías se encuentran en situación crítica. Como decíamos, esto es malo para la región en términos de productividad y desarrollo, malo para los municipios que luchan por la reactivación económica y malo para los usuarios de bicicleta, que superan el millón de viajes por día.



Las lluvias no han hecho sino empeorar las cosas, es cierto, pero urge un plan de choque desde la gobernación en alianza con los municipios. El mandatario seccional ha informado que existen recursos cercanos al medio billón de pesos para la rehabilitación y el mantenimiento de 23 corredores viales, unos 500 kilómetros que están en condición lamentable.



Puede sonar a poco, pero vale la pena reconocer el esfuerzo. Como anotábamos anteriormente, Cundinamarca y sus 116 municipios tienen retos importantes hacia el futuro, que no pueden verse truncados por falta de infraestructura adecuada.

EDITORIAL

