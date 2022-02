Cuidar un derecho

Emociones encontradas genera el Día del Periodista, que en Colombia se celebra hoy. Sería deseable quedarse en todo aquello que hay que valorar en relación con el oficio, como el que la libertad de expresión no solo sea un precepto constitucional, sino que su importancia y necesidad siguen siendo –con todo– motivo de consenso. Es, así mismo, halagador ver cómo, en este marco, no dejan de aparecer nuevas voces para beneficio de los ciudadanos y de la democracia.



(También le puede interesar: Bogotá y su seguridad)

Nunca será inoportuno recordar el bien que a esta le hace la existencia de un ecosistema informativo diverso y plural como el que hoy se observa en el país. Y esto es posible porque, con tropiezos y deficiencias, logros y retos, la democracia colombiana, a diferencia de lo que ocurre no muy lejos de nuestras fronteras, ha demostrado ser facilitadora y garante del ejercicio de este derecho más allá de las amenazas bien conocidas. El polémico caso del artículo de la reciente ley anticorrupción que limitaba la libertad de expresión, el debate que generó y la manera como este se tradujo en su retiro del articulado dentro del mismo trámite legislativo son ejemplo de lo afirmado.

Si se amplía la mirada a otras naciones de la región, tanto el desconcierto como la preocupación son evidentes. FACEBOOK

TWITTER

Desde luego, hay que reconocer que esta faceta halagadora convive con otras muy preocupantes. La situación que experimenta en algunas regiones del país en materia de acceso a la información por parte de sus habitantes es crítica: cada vez son más los lugares en donde la prensa local debe silenciarse, para alegría de los ilegales y los corruptos. El asedio de los grupos armados a los medios de comunicación no cesa en zonas como Arauca, donde el mes pasado un carro bomba en Saravena afectó la sede de dos medios locales. Ha sido motivo de profunda preocupación entre las organizaciones que defienden la libertad de expresión el aumento de las agresiones a periodistas, que incluyen ataques letales como el asesinato del periodista Marcos Efraín Fontalvo en Tuluá, en septiembre pasado. El acoso judicial es otro campo en el que las cifras inquietan.



Si se amplía la mirada al continente, el desconcierto es evidente, así como la preocupación. Como lo mostró un trabajo periodístico del Grupo de Diarios de América (GDA), publicado recientemente en este diario, la situación que hoy vive el oficio en cinco países en los que el Poder Ejecutivo lo ha elegido como blanco es muy grave. Y aquí, valga subrayarlo, no median ideologías: el asedio a la prensa se da con particular intensidad en Venezuela, pero también en Brasil, pasando por Bolivia, Perú, El Salvador y México. En este último país el panorama parece más sombrío debido a la aterradora cifra de comunicadores asesinados: 52 en cuatro años. En los otros, se puede establecer la misma tendencia de un Poder Ejecutivo lanzando ataques abiertos contra los periodistas y medios que por su labor le resultan incómodos.



Pero este oficio, con todos los desafíos, es un compromiso. Que Colombia, más allá de las diferencias, de las tensiones y de la misma polarización, no tome la senda de estos países tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, lo que incluye, y sobre todo, a quienes aspiran a llegar el 7 de agosto a la Casa de Nariño.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com