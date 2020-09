Cuidar lo conseguido

Después de 159 días el país terminó el aislamiento obligatorio y dio paso a una nueva etapa para enfrentar la pandemia, etapa en la que el comportamiento general será definitivo para evitar nuevos confinamientos.

Aunque la cuarentena que finalizó ha sido catalogada como una de las más largas del mundo, aquí en este tiempo se pasó de la restricción general de la movilidad a flexibilizaciones progresivas que posibilitaran la reactivación de la economía, hasta que las condiciones lo permitieran. Desde el Gobierno y las autoridades de salud se consideró que este fue un tiempo necesario para alcanzar los indicadores que hicieron posible desde el 1.º de septiembre la reapertura casi completa del país, con algunas condiciones de rigor.



Hay que precisar que una cuarentena tan estricta no tenía como propósito eliminar el virus. Lo que buscaba el Gobierno era lentificar la propagación de la pandemia y durante ese lapso adaptar el sistema de salud para enfrentarla con menos traumas. Y, la verdad, a pesar de muchos factores en contra, la mayoría de las tareas se cumplieron, como fue la puesta en marcha de una estrategia contra reloj para evitar la saturación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), a la par que se ampliaban áreas críticas del sistema hospitalario para garantizar que todo paciente recibiera la atención necesaria. En ese sentido, como un hecho histórico, el país pasó de 5.983 camas de UCI que había en febrero a más de 10.000 disponibles hoy.

Es clave el compromiso del Gobierno en todos los sectores, de las autoridades sanitarias, de los empresarios y de los

Así mismo, se adecuó el entrenamiento del talento humano para compensar los faltantes, especialmente en las áreas críticas de atención de personas con covid-19. Hoy se puede decir que 45.000 trabajadores de diferentes niveles complementaron su información específica en este campo. Además, se amplió la capacidad diagnóstica al habilitar casi una centena de laboratorios para realizar pruebas en todo el país y se ha conocido más de cerca el virus, lo que ha permitido manejos más acertados desde el plano clínico, que han minimizado la mortalidad.



Los anteriores elementos se pueden objetivar con algunas cifras que demuestran una disminución real del número reproductivo-efectivo de contagios (Rt), que pasó de 2,28 al inicio de la pandemia a 1,11 actualmente. De igual forma, la ocupación de UCI enfrentó momentos críticos, pero hoy tiene una disponibilidad general del 35 por ciento, el ritmo de duplicación de casos se ha lentificado y la letalidad pasó de estar cerca del 5 por ciento hace unos meses al 3,18 por ciento en estos días.



Estos son logros reales, en medio de una pandemia que no ha terminado y que a partir de esta semana tiene su mayor reto, cuando el país retoma de manera general su actividad.



Para seguir por buen camino es clave la disciplina de la gente a fin de convertir en hábitos el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y alejarse de las reuniones. Pero también lo es el compromiso del Gobierno en todos sus niveles, de las autoridades sanitarias, de los empresarios y empleadores para que dichas medidas se proyecten en resultados, medidos en términos de bienestar y vidas salvadas. Aquí no hay excusas. No es momento de cantar victoria, sino de no perder lo conseguido y mejorarlo en lo posible.



EDITORIAL

