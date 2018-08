Cuidar a los maestros

A todos debe preocupar la cifra revelada el domingo por este diario según la cual en el país cada 12 días asesinan a un maestro. Dato que se suma al de la cantidad de amenazas, entre 250 y 300, que los miembros de este gremio recibieron anualmente entre 2015 y 2017.

Para entender por qué los profesores en Colombia están en la mira del crimen organizado hay que saber que su rol en los grupos sociales va mucho más allá de su misión –valiosa y admirable siempre– como pedagogos.



Tiene razón Carlos Rivas, presidente de Fecode, cuando afirma que los docentes, además de sus funciones, también construyen democracia. Y, en esa medida, son en muchos casos la primera barrera contra quienes intentan lograr el control social a través del terror. Esos que requieren dominar comunidades para poder desarrollar sus negocios ilegales con tranquilidad.

Es una realidad que los profes, en muchos lugares del país, terminan construyendo tejido social: esto es, acompañando a las comunidades en la defensa del interés colectivo. FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, es una realidad que los profes, en muchos lugares del país, terminan construyendo tejido social: esto es, acompañando a las comunidades en la defensa del interés colectivo. Una tarea que es loable, pero cuyo primer responsable es el Estado a través de otras dependencias. Pero al estar estas y sus representantes ausentes en no pocos territorios, es al maestro a quien le corresponde echarse al hombro la responsabilidad de construir cohesión social.



Un caso concreto en el que se expresa esta situación es el del microtráfico: terminan muchas veces valerosos docentes enfrentándolo para proteger a sus estudiantes. De esta manera, se convierten en piedra en el zapato para las mafias.



No pueden quedar solos. Son necesarias políticas públicas que garanticen la seguridad de los educadores, así como un sistema de alerta temprana. Pero siempre en el entendido de que la solución estructural para este problema no es otra que una presencia efectiva e integral del Estado en cada rincón del territorio nacional.



