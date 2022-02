Cuidados más justos

Las víctimas que deja el cáncer siguen en aumento. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020 este grupo de enfermedades se cobró diez millones de vidas en todo el planeta y dejó 20 millones de nuevos casos, en medio de una tendencia que apunta a aumentar en un 50 por ciento antes de llegar al 2040.



Lo preocupante es que en América Latina es la segunda causa de muerte como desenlace de un patrón de distribución entre países que deja en evidencia que su aparición y la mortalidad que produce no se asocian al desarrollo de esas naciones de la misma manera. Basta ver, por ejemplo, que mientras los diagnósticos aumentan en países de mayor capacidad económica –en una relación con los estilos de vida derivados del desarrollo (malas dietas, sedentarismo, falta de ejercicio y exposición a nuevas sustancias)–, en países con menores niveles de desarrollo se presenta el mayor número de muertes derivadas de tumores de seno, útero, próstata y pulmón, que algunos lugares apenas registran en sus estadísticas.



Diferentes estudios dejan en evidencia que la población de menor nivel socioeconómico es la que presenta la más alta frecuencia de desenlaces fatales derivados de los tumores malignos y si bien estas diferencias se han reducido con el tiempo, lo cierto es que las brechas en términos de atención oportuna siguen siendo dramáticas, sin dejar de lado que además de ser una amenaza que arrasa con centenares de millones de vida saludable anualmente, también tiene un impacto económico deletéreo en todos los sistemas sanitarios. Solo en el último registro se habla de que esta enfermedad tuvo el año pasado un costo de más de 1,16 billones de dólares, un monto que termina desequilibrando las finanzas en las regiones más vulnerables.

Son conocidas las tardanzas en los diagnósticos, las barreras para alcanzar los tratamientos de manera oportuna. FACEBOOK

Por los lados de Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el 2020 se diagnosticaron 113.000 nuevos casos en todas las formas de esta enfermedad y se presentaron cerca de 55.000 fallecimientos, que terminaron comprometiendo a personas de ambos sexos en todas las edades, en un aumento que según la entidad sobrepasa el 15 por ciento anual e intimida con incrementarse al 33 por ciento antes de llegar al 2030, aunque el sistema de salud colombiano tiene cobertura universal para todos los casos.



Pero no basta con eso, porque conocidas son las tardanzas en los diagnósticos, las barreras para alcanzar los tratamientos de manera oportuna y la dispersión en la atención, que en no pocos casos atentan contra el principio de integralidad que debe ajustarse a la intervención sobre el cáncer en armonía con el rigor científico y la humanidad que debe acompañarlos.



De ahí que no haya que echar en saco roto el llamado que por estos días hace la OMS, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, en el sentido de velar “por unos cuidados más justos con el objetivo de fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad que incluyan tamizajes, detección temprana, tratamiento suficiente y cuidados paliativos”. Eso es tarea de todos.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com