Cuidado con las regiones

Si bien las cifras de la pandemia en Colombia han disminuido sostenidamente, hay aún regiones en donde este proceso se presenta aún de manera crítica. Es fundamenta evitar que la reactivación de todos los sectores de la economía afecte los sitios cuyos indicadores actuales fueron condicionantes para declarar rigurosas medidas, incluso de corte restrictivo, en las grandes capitales y así mejorar sus indicadores.

Es el caso, por ejemplo, de Valledupar, próximo a alcanzar su pico de contagios, aún con un número efectivo de reproducción (Rt) –personas que puede infectar a un contagiado– de 1,29, mientras que el promedio nacional es ligeramente superior a 1; también de Ibagué, apenas superando las 2/3 partes de su curva de contagios, con un Rt de 1,39; lo mismo que Cúcuta, empezando un prolongado descenso, con un Rt de 1,25; Armenia, que no alcanza siquiera la mitad del ascenso hacia la cima pandémica, con un Rt de 1,25; Bucaramanga, con cifras de aceleración, y Soacha, en pleno pico, con un Rt de 1,3.



Hay que enfatizar en la conciencia y responsabilidad de las autoridades locales y regionales la aplicación rigurosa de las medidas individuales y colectivas, ya por todos conocidas –e incluso restrictivas, cuando técnicamente sea necesario–, para contener el desborde de la pandemia en sus jurisdicciones. En esto hay que ser rigurosos y propositivos en términos pedagógicos y de corresponsabilidad con todos los sectores en dichos lugares.



Este llamado también es extensivo a los responsables de la aplicación de pruebas aleatorias y de tamizaje en la población en cumplimiento de la estrategia (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, Prass), pues a la fecha, al menos en las dimensiones en que se planteaba, no se ha mostrado, lo cual favorece la percepción de que la caída de la curva de contagios es consecuencia de la no aplicación de pruebas. Esto último hay que corregirlo de manera urgente. Hay capacidad instalada para realizarlas y recursos disponibles para costearlas. No hay excusas.



