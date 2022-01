Cuestión de ética

El rechazo y la indignación que causó la revelación de que una pareja de esposos habría, al parecer, aprovechado de alguna manera el rol de él en el Ejecutivo para acceder a contratos con entidades estatales solo aumentó tras conocerse la postura de ambos, Andrés Mayorquín y Karen Vaquiro, en entrevista realizada por Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa de este diario.

Una larga y lamentable historia de escándalos en la gestión pública ha causado un comprensible hastío de la gente frente a estas conductas. Por eso es claro que los colombianos esperaban de ambos una posición más dada a reconocer errores y en la que hubiese un firme propósito de enmienda, incluso más allá de lo que los entes de control y la Fiscalía concluyan con sus respectivas investigaciones ya en curso.



Por ello sorprende y preocupa el que no haya una clara postura que diera pie a algún mayor nivel de autocrítica y de arrepentimiento. Al contrario, por momentos se percibe un convencimiento de que obraron de manera virtuosa. Para ser claros: es cierto que las normas administrativas, así como el código penal brindan a los funcionarios un marco para su proceder y es factible, reiteramos, que este no haya sido en rigor franqueado por Mayorquín y Vaquiro. Pero es verdad también que en tanto ciudadanos también les corresponde actuar con mínimo apego a la ética. En el caso de ella, por ejemplo, reconocer desde el primer momento su vínculo conyugal.



La inmensa mayoría de funcionarios y contratistas que en Colombia se comportan de manera ejemplar sin duda esperan que este episodio no solo sea objeto de las ya mencionadas actuaciones de las autoridades competentes, sino que sirva para refrendar y darle nuevos bríos al consenso respecto a lo sagrado de los recursos públicos y a la obligación de gestionarlos bajo los más altos estándares éticos y morales, los mismos que aquí fueron ignorados.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)