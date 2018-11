Cuentas que no cuadran

Si el Censo 2018 revela, según sus ajustes preliminares, que el país tiene 45,5 millones de habitantes y el Sistema Integral de Información de Protección Social (Sispro) registra que en este momento existen 47,02 millones de personas con aseguramiento en salud, es claro que las cuentas no cuadran.

Pero el asunto va más allá de la diferencia estadística porque siempre se ha dicho que la cobertura en salud –uno de los logros sociales más resaltados– es del 95 por ciento, y al aplicarles esta proporción a los 45,5 millones del Censo 2018 se tendría que los afiliados serían 42,2 millones. En otras palabras, 4,8 millones menos que la cifra oficial del Ministerio de Salud.



Aquí hay que aclarar que 2 millones de asegurados en salud pertenecen al llamado régimen de excepción, y, restados de los 47,02 millones registrados en Sispro, dejan 45 millones de afiliados específicos al sistema en los regímenes contributivo (22,3 millones) y subsidiado (22,7millones); 2,8 millones más, que, al tenor del nuevo censo, no existirían.



El problema es que por esta población se desembolsan anualmente recursos a los responsables del aseguramiento (EPS, entes territoriales) en forma de unidades de pago por capitación (UPC), que si, en promedio, hoy bordean los 750.000 pesos, fácilmente se convierten en 2 billones de pesos que, desde luego, al no estar cumpliendo con su función, exigen explicaciones urgentes.



El caso es tan serio que algunos investigadores del sector han prendido las alarmas, como lo hizo esta semana Félix Martínez, presidente de Fedesalud, al enviarle al ministro del ramo, Juan Pablo Uribe, una carta en la que, además de solicitarle ponerse a la cabeza de esta investigación, hace un recuento pormenorizado de los potenciales desequilibrios acumulados en la última década en términos censales y económicos.



Es un llamado necesario si se considera no solo la necesidad de aclarar las cuentas en un sector signado por las angustias financieras y los señalamientos de corrupción, sino también la de forzar, sin demora, la consolidación de los frágiles sistemas de información que desde siempre han caracterizado un sector en que la calidad de los datos es insumo inapelable.



Es preciso esclarecer el flujo y el destino de estos recursos, en el supuesto de que ya se habían tomado medidas rigurosas para detectar multiplicidad y fraudes en las afiliaciones, lo que, en este contexto, debe revisarse de nuevo para descubrir fallas y corregirlas, a la par que se husmea en todos los rincones del sistema para detectar bolsillos indecorosos a los que van estos giros, que en esencia son dineros de todos.



Por último, hay que recordar, como lo dijo Jorge Bustamante, exdirector del Dane, que el censo es la base de la información oficial enviada a todas las agencias y organismos internacionales y utilizada a nivel interno para calcular indicadores sociales y económicos como el PIB, el Sistema General de Participaciones y el de Transferencias, sin dejar de lado los políticos (umbrales, consultas, registro electoral), por lo que, a partir de los hallazgos en salud, es inaplazable un análisis integral de las cifras o un replanteamiento metodológico para recalcular estas preocupantes diferencias.



