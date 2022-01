¿Cuenta regresiva?

Con cada segundo que pasa crece la ansiedad en el planeta por lo que pueda ocurrir en la frontera entre Ucrania y Rusia. La tensión que por estos días se vive entre Moscú y Occidente ha logrado revivir por momentos el espeso ambiente que caracterizó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, en la segunda mitad del siglo XX.

El no tener mayor claridad sobre qué pretende el presidente ruso, Vladimir Putin, con sus movidas en la frontera con Ucrania –abundante material de guerra desplazado, más de 130.000 hombres movilizados– es el principal factor que alimenta la incertidumbre mundial. Está claro, sí, que su objetivo final es evitar que los países exsoviéticos, Ucrania incluida, entren en la órbita de influencia de la Otán, pero no lo es qué busca exactamente con la crisis que ha generado con sus juegos de guerra. La inestabilidad se siente en diversas esferas, comenzando por la del mercado del gas, habida cuenta de que Europa, en pleno invierno, compra más de la mitad de su gas a Rusia.



Algunos aseguran, con base en episodios recientes, que lo de Putin definitivamente no es la confrontación militar abierta y que, en el peor de los casos, optará por ataques puntuales a objetivos estratégicos ucranianos, acompañados quizás de arremetidas en otros ámbitos, comenzando por el ciberespacio. Otros temen que esta vez esté listo para pasar de las palabras a los hechos y que para eso no tendría problema en fabricar algún incidente menor que sirva como detonante de un conflicto con enorme potencial de desestabilizar y de escalar a niveles que nadie en la Tierra quiere ver.



No ayudan tampoco a la tranquilidad los pronunciamientos de EE. UU., que ha optado, como estrategia, por revelar información sensible de inteligencia, en los que califica de inminente que Rusia invada a Ucrania antes de que termine febrero. Si bien Washington no ha contemplado trasladar tropas a territorio ucraniano, sí tiene en máxima alerta a más de 8.000 hombres en el continente europeo, donde la Otán también lleva varios días movilizando barcos y aviones. El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el viernes que Washington y sus aliados le bajaran un poco el tono a su retórica bélica. Sea como sea, los vientos de guerra se sienten en todos los países, incluida China, que ya se pronunció en defensa de Rusia, su aliado.



Con este escenario, todas las miradas apuntan a la diplomacia como camino para desactivar la crisis. Tal y como ocurría en la Guerra Fría con el recordado teléfono rojo, siguen abiertos los canales entre Washington y Moscú, y también Bruselas, sede de la Otán. Tras la reunión sostenida la semana pasada entre el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguei Lavrov, en Ginebra, EE. UU. y la Otán le hicieron llegar por escrito al Gobierno ruso sus respuestas a otra misiva que este les había enviado con sus exigencias.

A nadie le sirve la guerra, comenzando por Rusia y Estados Unidos, pero esta realidad no impide que una perversa inercia la haga inevitable. Hay tiempo para que las negociaciones rindan frutos

Si se examinan, algunas de las exigencias de Putin son factibles, como que Ucrania no ingrese a la Otán, lo cual se ve muy lejano, pero otras como la de garantizar que los países exsoviéticos de Europa del este no ingresen como socios no entran dentro de lo razonable. Ante un eventual conflicto, es claro que Moscú tiene mucho que perder, comenzando por los compradores de su gas en el Viejo Continente, por no mencionar los costos de mantener tal despliegue militar por tiempo indefinido, a sabiendas de que en Ucrania encontrará una feroz resistencia no solo de su ejército, sino de la mayoría de la población. Es cierto también que, amenazas aparte, a Biden difícilmente le será favorable embarcarse en una guerra que tarde o temprano incluirá desembarco de tropas en un contexto de debilidad política interna y proximidad de elecciones legislativas.



Que ninguno de los involucrados, como ninguna persona sensata, quiera la guerra es alentador, pero, por desgracia, no es suficiente para evitar que una perversa inercia la haga inevitable. La diplomacia –ojalá con la ONU como actor principal– está a tiempo y deberá emplearse a fondo para desactivar la cuenta regresiva.



EDITORIAL

