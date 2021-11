Cuba sí protestó

Hacía mucho tiempo que una marcha en reclamo de democracia no devenía en algo tan significativo, no tanto por lo que sucedió sino por lo que nunca pasó.

Así, en la Cuba que parece andar los pasos de las viejas novelas de dictaduras del boom latinoamericano, las marchas de protesta del lunes para emular lo sucedido el 11 de julio pasado no lograron salir de las casas de sus principales inspiradores, no por falta de ganas o de razones, sino porque una aterradora tenaza de las fuerzas de seguridad del Estado lo evitó.



El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó al menos 300 acciones represivas el fin se semana, que incluyeron no solo rodear las residencias de los promotores para evitar que salieran a las calles, advertencias, amenazas, hostigamientos, detenciones y en algunos casos "desapariciones", sino una inusual presencia policial y militar tanto uniformada como de civil.



A lo que se añadió el retiro en la víspera de las credenciales de prensa de la agencia de prensa Efe, un inquietante pero ilustrativo gesto del talante de líder del presidente Miguel Díaz-Canel.



Más allá de la conocida retórica que culpa al ‘imperialismo yanqui’, al embargo y al exilio de Miami de todo lo malo que pasa en la isla, mal hace el Gobierno en desconocer las razones objetivas del descontento del cubano, que pasan por un evidente agotamiento del sistema, potenciado por los estragos derivados del coronavirus; la crítica situación económica, fruto de las sanciones de EE. UU., y la incapacidad del Gobierno de llevar a buen puerto las reformas que en mala hora se atemperaron. Entre otras.



Logró el régimen sofocar las protestas ciudadanas y dar una pretendida imagen de normalidad el día del regreso escolar y de la reapertura al turismo, su gran fuente de ingresos. Pero reclamar victoria por negarle a su pueblo el legítimo derecho a la protesta es una pésima lectura de la historia.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)