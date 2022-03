Pasar la página de la pandemia es un anhelo universal que exige deberes individuales y colectivos que, aunque son conocidos, vale la pena recalcarlos para beneficio de todos, y que empiezan por no olvidar que la amenaza del insufrible covid-19 sigue vigente, no obstante los favorables conteos de casos y muertos que registra el país.

Y no se trata, de ninguna manera, de aguar el optimismo, sino de insistir en que esta emergencia sanitaria mundial se termina cuando en todos los rincones del planeta el dañino Sars-Cov2 merme sus niveles riesgosos de circulación, es decir que se torne más manejable y predecible, como ocurre con similares suyos.



Pero, además de entenderlo, a esto se llega si la mayoría de las personas tienen las defensas suficientes para resistir los embates del virus con todas sus variantes y, de paso, evitar que este se vuelva más agresivo y derrumbe lo logrado en términos de tranquilidad, después de dos largos años. En otras palabras, hay que vacunarse de manera adecuada.



Y justo ahora, cuando los puestos de vacunación empiezan a despoblarse, resulta imperativo que las personas que no hayan acudido a esta cita lo hagan, lo mismo que quienes aún no han recibido los refuerzos. Pero el llamado debe ser más enfático para que aquellos que tienen riesgos definidos se apliquen la cuarta dosis. No hay discusión acerca del papel que las vacunas han tenido en la progresiva reactivación de los quehaceres de la humanidad y, ya cerca de este objetivo pleno, proteger a los más vulnerables inmunológicamente hablando es otro paso importante en esta ruta.



Así que hay que velar para que todas las personas que padecen alguna de las enfermedades o tienen alguna condición de las que el Ministerio de Salud acaba de priorizar para recibir los segundos refuerzos lo hagan a la mayor brevedad, bajo la premisa de que ellas –que ya fueron vacunadas– solo necesitan facilidades y acompañamiento, y prodigarlos –por lo que esto representa– se convierte en otro deber pandémico.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com