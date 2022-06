¿Cuál es el afán?

En la pasada administración, Bogotá implementó un límite a la velocidad de 50 km por hora en 30 corredores viales de la ciudad. La medida trajo como hecho positivo una reducción en las fatalidades de tránsito del 30 por ciento. De casi 600 muertes violentas que se generaban por esta causa, se pasó a 500 en un año.

Esto le valió el reconocimiento de prestigiosos centros que abogan por la seguridad vial. El actual gobierno mantuvo esa misma política y, acertadamente, la amplió a toda la ciudad. No obstante, se nota un aumento inusitado en el número de muertes por esta causa que ya llega al 30 por ciento frente al año pasado.



De seguir por esta senda, regresaremos a los preocupantes guarismos de 2016, cuando la capital del país registró 585 muertes en incidentes de tránsito, particularmente de peatones, motociclistas y ciclistas, los más vulnerables de la vía.



En buen momento el Gobierno Nacional avaló la ley Julián Esteban, que fija como límite de velocidad en las ciudades del país los 50 km por hora. Pero de nada servirá si, como dice el adagio, hecha la ley, hecha la trampa.

En el caso de la capital, para volver con el ejemplo, la gente se ha creído el cuento de que los trancones no dan para pensar, ni remotamente, que se pueda andar a esa velocidad. Falso. Lo cierto es que sí, y que ello está causando tragedias que se pueden evitar con solo levantar el pie del acelerador. Hasta abril iban 181 fallecidos.



Basta pararse en cualquier avenida y en determinadas horas para registrar el exceso de velocidad con que ruedan motos, taxis, vehículos oficiales y particulares. A veces no respetan semáforos ni pasos peatonales, una acción temeraria e irresponsable.



Si las autoridades del sector y la Policía no se ponen las pilas, de nada habrá servido la buena voluntad del gobierno distrital por promover una movilidad segura y mucho menos la ley, que fue concebida y diseñada para salvar vidas. A ese propósito sí hay que meterle el acelerador.

EDITORIAL