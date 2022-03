Criptopirámides

Muchos conservan aún el recuerdo de uno de los fraudes financieros más grandes de la historia del país: la tristemente célebre pirámide DMG, que se llevó los ahorros y los sueños de miles de colombianos. Por eso, ante los indicios de que existen nuevas pirámides al acecho de la sociedad, es necesario activar las alarmas. Sobre todo porque ahora se valen de novedosas tecnologías.

En tiempos en que los bolsillos de la ciudadanía se han visto golpeados por la pandemia y la inflación, es natural que las personas se sientan atraídas por promesas de altas rentabilidades a bajo riesgo. Pero esa combinación resulta siempre sospechosa. Una reciente modalidad de captación de dinero consiste en ofrecer inversiones en criptomonedas, un activo financiero de vanguardia que mucha gente no entiende bien. Los estafadores se aprovechan de ese desconocimiento.



Las criptomonedas no son en sí un activo fraudulento. Son una innovación digital que ya hace parte del mundo financiero. Pero su novedad se presta para ser instrumentalizada por delincuentes. Primero, porque están de moda, gracias a que se habla de ellas constantemente en los medios y las redes sociales. Segundo, porque, al tratarse de un mercado inmaduro, su comportamiento se caracteriza por una altísima volatilidad. Un día arrojan atrayentes ganancias y al día siguiente se desploman.



Esa variabilidad no justifica que se prohíban. La innovación es el motor de una economía de mercado; sin ella no habría progreso. Pero, al igual que otros agentes del sistema financiero, quienes transan con criptoactivos deben ser vigilados por los entes regulatorios para proteger a la sociedad de posibles ‘criptoestafas’.



Este es un caso en el que la tecnología va más rápido que la ley. Es necesario que el Estado se vuelva más innovador que los timadores. Pero, mientras eso sucede, no sobra recomendarle a la gente que no se deje engañar con crípticas promesas.

