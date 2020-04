Crimen sin cuarentena

El panorama positivo que muestran algunos indicadores en materia de seguridad durante la actual cuarentena no puede llevar a conclusiones apresuradas sobre la manera como se ha comportado el crimen en este lapso. El reto es darle una lectura adecuada a la información que empieza a surgir, y que sugiere patrones de reacomodamiento y transformación del delito, para asegurar una respuesta adecuada de los organismos de seguridad.

Y si bien, por razones lógicas, delitos como el hurto o el homicidio han caído –lo que, por supuesto, es una buena noticia–, al mismo tiempo es amplio el abanico de conductas delictivas que no solo continúan, sino que parecen agravarse. También aparecen nuevos fenómenos ligados al confinamiento, que deben estar ya en el radar de las autoridades.



El asesinato de líderes sociales, uno de los desafíos más críticos del país en materia de seguridad, continúa, sobre todo en el departamento del Cauca. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recibió esta semana un reporte que habla de por lo menos 13 asesinatos en este departamento. Varios líderes y lideresas han advertido, con toda la razón, que las restricciones de movilidad disparan su nivel de riesgo. En el Cauca también han seguido las acciones armadas de los grupos ilegales –fue hostigada la estación de Policía de Corinto–, así como la producción y el tráfico de cocaína.

Y es que el narcotráfico, en general, no ha mermado en todo el país. Un informe dado a conocer ayer por la Fiscalía General de la Nación habla de tres toneladas y media de clorhidrato de cocaína incautadas durante la cuarentena, además de 21 personas capturadas, 41 laboratorios destruidos y 2 toneladas de marihuana, también incautadas. A estos hechos hay que sumar la captura de varios capos del negocio, como alias Tavo y alias Chepe.



Luego está lo que viene ocurriendo en las ciudades, donde se están presentando una transformación y adaptación del crimen a las nuevas realidades. Se ha alertado sobre cómo viene aumentando la extorsión a comercios y la ligada a los préstamos informales llamados ‘gota a gota’, así como el surgimiento de mercados negros de bienes y servicios, que buscan burlar las restricciones legales.



Los delitos cibernéticos, la violencia intrafamiliar, además de las agresiones sexuales, sobre todo a mujeres y menores, y la corrupción en la contratación pública son tres terrenos en los que el panorama es verdaderamente sombrío por esta época.



Todo lo anterior dibuja un panorama muy complejo, con desafíos claros para el Gobierno en materia de lucha contra el crimen. No obstante la atención y los recursos que exige enfrentar la pandemia, no se puede bajar la guardia en la lucha contra delitos que no conocen de confinamientos o recesos y, al mismo tiempo, es urgente –incluso como parte de los esfuerzos para gestionar la crisis sanitaria– detectar dónde se ubican ahora las principales amenazas para la tranquilidad ciudadana. La obligación sigue siendo ir un paso adelante de los criminales.



