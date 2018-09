Crimen repudiable

Una vez más, los colombianos nos enfrentamos al doloroso recordatorio de que la firma de la paz con las Farc fue, claro, un paso fundamental para la tranquilidad del país, pero no es el fin de la violencia absurda que nos desangra hace décadas.

El asesinato de los geólogos Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, además del aleve ataque a varios de sus colegas de la minera Continental Gold en Yarumal, Antioquia, produce tristeza e indignación.



Tres jóvenes y brillantes profesionales, apasionados por su trabajo, cayeron bajo las balas asesinas de un grupo aún no identificado plenamente, pero que, según todas las pistas, sería la disidencia del frente 36 de las Farc. Un avezado delincuente, ‘Cabuyo’, empieza a sonar como el responsable. La crueldad del crimen remite de inmediato a otros que también han sido perpetrados por antiguos guerrilleros, como el secuestro y asesinato de los tres periodistas ecuatorianos a manos del grupo de alias Guacho, en Nariño.

Lo que demuestra este aberrante episodio, que frena además proyectos que pueden ser determinantes para el desarrollo de las regiones, es que en muchas zonas están creciendo el poder y las aspiraciones de peligrosos gatilleros que, ante otras urgencias en seguridad que concentran la acción de las autoridades, no representan un peligro menor. En Yarumal han regresado las vacunas, de las que no se salvan ni los campesinos de menos recursos. En la zona hay presencia también del ‘clan Úsuga’, lo que dificulta las labores de investigación.



Las declaraciones de condena por la muerte de Laura, Camilo y Henry resuenan por todo el país. Pero no son suficientes. Las zonas que no fueron copadas por el Estado tras la desmovilización de las Farc siguen siendo un reto para la Nación. El gobierno del presidente Duque debe contar con el respaldo de todos los colombianos en el cumplimiento de esa tarea, que no es otra que garantizar que el único imperio en todo el territorio sea el de la ley.



