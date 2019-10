Crimen execrable

Es comprensible el revuelo que han generado las revelaciones periodísticas con nuevos detalles sobre la muerte de Dimar Torres, desmovilizado de las Farc, en el municipio de Convención, Norte de Santander, el pasado 22 de abril.

La revista Semana publicó en su más reciente edición detalles espeluznantes sobre cómo militares adscritos al Batallón de Operaciones Terrestres n.º 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano se habrían puesto de acuerdo para ejecutar el crimen. La publicación incluye la existencia de un grupo de WhatsApp en el que los responsables coordinaron el execrable asesinato. Este elemento ha causado especial rechazo e indignación. Tanto como saber que el coronel, ahora en retiro, Jorge Armando Pérez Amézquita, a quien testigos señalan como determinador del homicidio, permanece en libertad y sin restricción alguna de movilidad. Esto como consecuencia de maniobras de la defensa para entorpecer el avance de la justicia.



Es muy grave todo lo que ha trascendido. Lo es porque tras el nefasto capítulo de las ejecuciones extrajudiciales de inocentes que se dio en la década pasada, se tenía cierta certeza respecto a que se había avanzado lo suficiente en la dirección de garantizar que nunca más se repetirían estas conductas dentro de las filas. Y aunque este caso puede tener algunos matices que lo diferencian de los llamados ‘falsos positivos’, sí se trataría, según testimonios y pruebas recolectadas por la Fiscalía, de una infame ejecución extrajudicial del Ejército.

Más allá de lo repudiable del crimen, es cierto que no hay elementos para sostener que se ha regresado al pasado, cuando estas muertes fueron parte de un modus operandi enquistado en numerosas unidades. No obstante, sí estamos ante una alerta muy seria que tiene que llevar a los altos mandos a actuar para establecer las razones que permitieron que este puñado de uniformados decidieran proceder de esa manera. Lo hicieron tal vez presumiendo que estaban en condiciones de ocultar el hecho. Se debe determinar pronto, y sin margen de duda, quiénes fueron responsables por acción u omisión y qué circunstancias a nivel operacional fueron asumidas por los involucrados como un incentivo para adelantar su plan.



Conviene también examinar con lupa lo sucedido horas y días después, cuando, a instancias del ministro de Defensa, Guillermo Botero, llegó una falsa versión de lo ocurrido que apuntaba a un forcejeo entre la víctima y un soldado. Aunque el funcionario replicó de buena fe este relato, sí debe lamentarse que no haya habido de su parte un pronunciamiento posterior, con las debidas disculpas a la familia de la víctima.



Se trata de que las palabras y las acciones de los funcionarios civiles y militares no dejen margen de duda respecto a que este hecho fue absolutamente anómalo. Que las investigaciones en curso avancen, produzcan resultados y de ellas se desprenda un parte de tranquilidad, en el sentido de que los escándalos del pasado sí han dejado suficientes y sólidas lecciones que se han puesto en práctica con éxito para neutralizar cualquier riesgo de que se reedite una página tan nefasta.



