Crecer y generar empleo

La mayoría de los análisis sobre el desempeño de la economía en Colombia en este año que arranca coinciden en pintar un escenario similar al de 2019. Esto implica tanto unas perspectivas positivas en cuanto a crecimiento como unos riesgos altos en materia de entorno global y de complejas protestas sociales.

En 2020, la economía nacional crecería entre 3,2 y 3,5 por ciento del PIB, mientras que para América Latina ese guarismo estaría entre el 1,3 y el 1,8 por ciento. Otra vez, nuestro país se destacaría en medio de la región, que apenas se despierta del estancamiento. El consumo y la inversión se convertirían nuevamente en los motores de ese crecimiento, aunque hay altas expectativas por una mayor dinámica en el sector de la infraestructura debido a las vías 4G y a una esperada recuperación de la construcción de vivienda.



Es un hecho indiscutible que el ritmo de crecimiento económico se ha reactivado en los últimos dos años. El mantenimiento de esa senda es uno de los objetivos más cruciales para la economía colombiana durante este año. La recién aprobada reforma tributaria fue bautizada por el Gobierno como “ley de crecimiento”, precisamente por estar orientada a esa meta. Sin despejar del todo los temores por sus impactos fiscales ni las críticas respecto a los incentivos a las empresas, la nueva reforma enfrenta este año el desafío de ayudar a dinamizar la inversión y de crear empleo.



No obstante, si en 2019 el aumento del PIB salvó la gestión económica del Ejecutivo, en 2020 un crecimiento del PIB superior al 3 por ciento no bastará para pasar el año. Las jornadas de protestas sociales con las que culminó 2019 sirvieron como recordatorio de la urgencia de implementar políticas que traduzcan ese crecimiento en equidad social. El reto está en que crecer alrededor del 3,3 por ciento es insuficiente para generar cambios económicos que los colombianos sientan rápidamente.



Por esa razón, de la manera como el Gobierno atienda las raíces de ese descontento social y responda a las demandas sobre salud, educación y demás servicios sociales dependerá la evaluación que los ciudadanos hagan del manejo de la economía. De hecho, el 70 por ciento de los colombianos desaprueban hoy la gestión económica del Gobierno, no obstante la reactivación.



Es alta la tentación de atender esta presión política detrás del paro y las marchas ciudadanas con medidas de corto plazo, sin el debido sustento técnico ni presupuestal. Hoy más que nunca es necesaria la coordinación entre la estrategia política y económica del Gobierno para evaluar y adoptar los cambios requeridos con una visión de mediano plazo.



A lo anterior se añade la necesidad de avanzar en reformas estructurales que no dan espera, como la laboral y la del sistema de pensiones. El problema está en que esos cambios son hoy profundamente impopulares y difíciles de impulsar por un gobierno con altos índices de rechazo ciudadano. Una de las decisiones estratégicas de la administración Duque este año es el destino de esas reformas.

Este crecimiento, aceptable pero insuficiente, tampoco se traduciría automáticamente en la generación de más puestos de trabajo. En paralelo a mantener el dinamismo del PIB, la lucha contra el desempleo constituye el mayor desafío para la economía y para el presidente Duque en 2020. Es tiempo de que la Casa de Nariño unifique todas sus iniciativas a favor del empleo, como los Pactos del Crecimiento, entre otras, para que tengan la prioridad que merecen en la agenda presidencial.



Este deterioro del mercado laboral, de gran impacto en el día a día de millones de colombianos, se complementa tanto con una informalidad alrededor del 50 por ciento como con el impacto socioeconómico de los cientos de miles de migrantes venezolanos. Los beneficios de la agenda proempresarial y a favor del emprendimiento del presidente Duque deben conducir a una mayor formalización laboral, a generar puestos de trabajo y a atraer mayor inversión.



Hay otros retos que la economía nacional enfrenta en 2020, como el aumento de las exportaciones para aprovechar la tasa de cambio favorable, controlar las riendas del presupuesto público ante tantas demandas de gasto y recuperar el ritmo dinámico de años anteriores en los esfuerzos para la reducción de la pobreza y la indigencia. Pero uno de los grandes desafíos en este año que comienza no solo compete al Gobierno, sino al conjunto de la sociedad. El Estado, las empresas y los ciudadanos deben continuar la reflexión y la discusión acerca de las acciones requeridas para que la economía no solo alcance su potencial de crecimiento, sino también para que construya mejores correas de transmisión a fin de que ese dinamismo genere equidad y oportunidades para todos.



