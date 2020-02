Crecemos, pero no lo suficiente

El viernes pasado, el Dane publicó la cifra del crecimiento de la economía colombiana en 2019. El PIB aumentó un 3,3 por ciento el año pasado en comparación con el 2,5 por ciento registrado en 2018. Y no solo consolida a Colombia como la economía de mayor dinamismo en la región, por encima de México, Brasil y Chile, sino que también es el crecimiento anual más alto desde 2014.

Estas son, indudablemente, buenas noticias en el frente económico. En medio de un estancamiento en América Latina, que habría crecido solo un 0,1 por ciento en 2019, el comportamiento de Colombia se destaca en un vecindario agobiado. Jalonada por sectores como el comercio, la administración pública y el financiero, la economía nacional crece en sintonía con la agenda de reactivación promovida por el presidente Iván Duque.



Ante los desastrosos resultados de la mayoría de los países de la región, no se puede desconocer que 2019 fue un buen año para la economía. Cifras positivas mostraron la inflación del 3,8 por ciento –dentro del rango meta del Emisor– y la inversión extranjera directa, junto con la estabilidad en las tasas de interés y un ambiente de confianza entre el empresariado.



Este crecimiento, impulsado por el consumo y la inversión, está marcando una senda optimista que, según las distintas proyecciones, podría repetirse en 2020 y hasta registrar un aumento un poco mayor. Por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional, el PIB colombiano crecería un 3,5 por ciento este año.



Dicho lo anterior, el 2019 no fue un año para celebrar en los hogares de los más de 2,5 millones de desempleados en el país. Mientras que la economía se expande, la tasa de desempleo para el año pasado alcanzó un preocupante 10,5 por ciento. Mujeres y jóvenes, así como los migrantes venezolanos, constituyen hoy grupos proporcionalmente más golpeados por la ausencia de trabajo. A ello se suma una informalidad alrededor del 50 por ciento que no cede fácilmente. Desafortunadamente, sectores de la economía que ofrecen muchos puestos de trabajo, como la construcción, no están entre los motores más dinámicos del crecimiento actual.



Esto genera esa doble narrativa económica de un positivo crecimiento con alto desempleo. Por eso no sorprende que el pesimismo se haya tomado la percepción de los colombianos respecto al rumbo del país y su propia situación ni que, según la más reciente encuesta Gallup, el 78 por ciento crea que la economía está empeorando y el 70 por ciento rechace la gestión presidencial.



Como si fuera poco el malestar social creado por la falta de empleo, el año pasado el país fue testigo de multitudinarias manifestaciones ciudadanas en protesta contra muchas políticas del Gobierno. El descontento colectivo dejó en evidencia tanto la urgencia como la necesidad de abordar cambios en sectores como la educación, la salud, las pensiones, el mercado laboral, el proceso de paz, entre otros.



Si bien la economía colombiana resistió los impactos de las protestas de mejor manera que otras de la región, en el campo político, por ejemplo, no hay claridad sobre el futuro de reformas urgentes como la laboral y la pensional. No podemos olvidar que decisiones en estas materias, así como en infraestructura, son vitales para aumentar la productividad de la economía.

Para cientos de miles de hogares, mujeres y jóvenes que hoy luchan contra el desempleo o la informalidad, el 2019 no fue un año positivo a pesar de la tasa de crecimiento del 3,3 por ciento del PIB FACEBOOK

TWITTER

Asimismo se requieren acciones efectivas que reactiven la diversificación de las exportaciones. No obstante tener condiciones favorables en la tasa de cambio, las ventas externas continúan sufriendo una excesiva dependencia del carbón y el petróleo. Al diagnóstico de los obstáculos que hay que remover para que las empresas colombianas vendan más productos, en mayor volumen y a muchos más mercados, hay que sumarle la decisión clara de enfrentarlos.



Más allá de destacar el dinamismo económico colombiano en 2019, y del ambiente incierto para las reformas, lo cierto es que los ritmos de ese crecimiento no son suficientes para generar las dinámicas que creen los puestos de trabajo necesarios, saquen a más colombianos de la pobreza y reduzcan la inequidad social. Colombia necesita aunar los mayores esfuerzos institucionales, sociales y políticos para que la economía eleve sustancialmente sus tasas de crecimiento anual. El 2020 arranca con unas positivas proyecciones de crecimiento para el país y un aumento del PIB un poco mayor que el registrado el año pasado. Los efectos de la reforma tributaria en la inversión, así como el consumo, continuarán impulsando la economía. Sin embargo, el entorno mundial, afectado incluso por el coronavirus, podría enturbiar esas perspectivas. No basta hoy crecer al ritmo actual si queremos que más colombianos se beneficien de este crecimiento.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com