Covid no vergonzante

Ser un caso positivo de covid-19 no debería ser un estigma social ni una afrenta que merezca la descalificación e, incluso, la agresión de quienes lo rodean, no solo por respeto, sino porque el coronavirus puede afectar sin distingos a cualquier persona.

Esta sentencia se fundamenta en la preocupante tendencia que en algunos lugares del país ha convertido esta condición en un factor vergonzante, al punto de que no solo los afectados prefieren esconderse y padecerlo en silencio, sino que ha promovido que en algunas comunidades se rechace la aplicación de pruebas y hasta ir a un centro de asistencia en caso de tener síntomas.



De hecho, no son pocos los videos que se distribuyen por redes sociales e invitan a rechazar los equipos sanitarios, o los que muestran las amenazas o presiones que enfrentan médicos y otros profesionales de la salud, que solo intentan hacer su trabajo y son considerados erróneamente fuentes de contagio.



El problema de fondo es que esta clase de comportamientos empeoran la situación no solo de los agredidos y afectados, sino también la de quien los lleva a cabo, pues parten de una negación de la seriedad de esta enfermedad, lo cual limita de manera grave la posibilidad de enfrentarla y remontarla con racionalidad.

Para empezar, hay que decir que el mal que causa el Sars-CoV-2 no es sinónimo de muerte, sino que, al igual que muchos padecimientos, en la gran mayoría de los casos pasa sin producir síntomas mayores y que los desenlaces fatales hoy son menos de cuatro entre cada 100 positivos. En otras palabras, debería entenderse, de una vez por todas, que la inmensa mayoría de quienes han aislado el virus en su cuerpo logran sobreponerse. Ese indicador real es insuficiente para entender lo que pasa en los demás.



Desde luego, esto no quiere decir, en modo alguno, que la gente no se cuide y que mientras se desarrolle una vacuna o se cree un medicamento para enfrentar el nuevo coronavirus, las conocidas y probadas medidas de bioseguridad, como el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones, no deben ser hábitos de imperiosa aplicación para protegerse personalmente y al que está al frente.



Aquí no se trata, de forma alguna, de minimizar los riesgos, sino de respetar a los afectados por un mal que llegó para quedarse y del cual nadie está exento. Y eso empieza por que quienes lo padezcan tengan la libertad de contarlo y de sentirse seguros al hacerlo. Eso sí, sometidos a las adecuadas medidas de aislamiento, como les corresponde, y con un acompañamiento constante de las autoridades, así como la solidaridad de sus allegados y la sociedad entera.



Es hora de entender que del bienestar propio depende el de los demás y que en caso de que alguien sea colonizado por el virus, no tiene que ser sacado de su domicilio o desterrado, sino, por el contrario, entendido. Esa es una buena base para comprender la dinámica que requiere sobrellevarse con racionalidad por el tiempo que le queda, que no es corto.



EDITORIAL

