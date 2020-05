Covid-19 y copropiedades

Aunque lo deseable sería que la solidaridad que debe primar en un momento como este, en el que se sufre el rigor de una pandemia, facilitara la convivencia entre vecinos, la realidad muestra un panorama más complejo.



Han trascendido casos de agresiones a guardas de seguridad que han impedido el ingreso de invitados o situaciones de arbitraria discriminación a personas que han contraído covid-19.

Frente al desafío de regular la cotidianidad de dichos espacios en una crisis sanitaria como la actual, no existe aún un decreto que establezca con claridad suficiente y de manera taxativa qué se permite y qué no. De ahí que la responsabilidad recaiga en los consejos de administración, obligados a llegar a consensos.



Dichos acuerdos deben apelar a la sensatez y, hay que recordarlo, no pueden desconocer la Constitución. En este sentido, es muy recomendable cumplir con las disposiciones ya existentes, que incluyen contar con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También, que las decisiones de los consejos de administración se armonicen con los esfuerzos de las autoridades locales. Los controles en las entradas a las copropiedades son un apoyo importante.



También es vital que ante casos positivos –que en actitud responsable lo comunican–, la respuesta de los consejos de administración no sea en clave de pánico que derive en una situación de cacería de brujas, en la que se violen los derechos fundamentales de la persona. Esta, al contrario, debe tener como objetivo evitar nuevos contagios en el área cercana –por supuesto–, pero sin dar pie a estigmatizaciones injustas y, además, ilegales. Al contrario, garantizándoles a quien padece el virus y a su familia las condiciones básicas para continuar con sus vidas en un marco de solidaridad, cooperación y promoción del autocuidado.



EDITORIAL

