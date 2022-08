Cortocircuito europeo

En un verdadero quebradero de cabeza se ha convertido el mercado energético europeo agobiado por lo que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha llamado el “chantaje” ruso, es decir la presión al suministro de gas y petróleo que ha desencadenado Moscú como respuesta a las sanciones impuestas por su agresión militar a Ucrania. La extrema dependencia de la energía procedente de Rusia está pasando una factura muy alta en los planos geoestratégico, político y social.

Resultado de eso, la alta funcionaria anunció una “intervención de emergencia” y una reforma estructural del mercado para responder a la disparada de los precios en casi todos los países del bloque, que se han multiplicado por 10 en el último año y que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos y las empresas en plena etapa de recuperación pospandémica.



Los detalles del plan se presentarán en la semana, pero varios países buscan que haya una iniciativa para limitar los precios del gas natural que se usa para alimentar las generadoras de electricidad y otros piden que se abra la cuestión de los derechos de emisión, que representan una parte importante del precio total, medida usada en el pasado.



Otros gobiernos hablan de topes, pues a su juicio no pueden seguir reaccionando al vertiginoso ascenso de los precios con reducción de impuestos, y también de una estrategia decidida para desvincular los precios del gas a los de la energía en general, bajo el argumento de que los costes de generación no son tan altos. La idea es que no sea el presidente ruso, Vladimir Putin, quien imponga la factura.

A esto se suman otras medidas como las restricciones para cumplir el objetivo voluntario de reducir en un 15 por ciento la demanda de gas y la destinación de unos 279 mil millones de dólares en recortes fiscales y subsidios para aliviar el golpe a empresas y hogares. Todas medidas que lucen cortas ante la magnitud de la crisis que se viene y que puede empeorar con la llegada de los meses fríos.



De fondo está el temor de intervenir el libre mercado energético con medidas que a largo plazo pueden resultar insostenibles.



La preocupación, pues si hay algo a lo que temen los líderes europeos es a la galopante inflación, es que esto se vea reflejado en las calles en llamados a protestas y en convulsión social. De hecho, en algunos países ya se están haciendo convocatorias para huelgas que permitan equiparar los salarios a la nueva realidad.



Otra de las patas de la estrategia pasa por la diversificación de los proveedores y finalmente la transición a las tan anheladas energías verdes, para las cuales hay un fondo de 300 mil millones de dólares.



Las dificultades por las que atraviesa Europa deben servir de obligada referencia para las decisiones que sobre el área energética tomen nuestros países ya que esto incide directamente en el costo de la vida y en la producción industrial. La transición verde no se da de la noche a la mañana y necesita grandes presupuestos en investigación, y la dependencia de un solo proveedor es el peor de los escenarios, como lo demuestra la actual crisis. Son mercados diferentes, sí, pero las tormentas globales nos sacuden a todos y las lecciones quedan.

