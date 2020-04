Coronavirus tras las rejas

Heredada de un gobierno al otro, y agravándose año tras año, la crisis de nuestro sistema penal y carcelario tiene ahora un catalizador inédito que obliga a tomar medidas, también sin antecedentes: la pandemia causada por el coronavirus.



La cárcel distrital de Villavicencio es, hasta ahora, el centro de las alertas: con dos internos muertos y 70 más enfermos, se convirtió en foco de contagio hacia otras penitenciarías por traslados de presos que se realizaron semanas antes de que el Ministerio de Justicia y el Inpec empezaran a tomar las primeras disposiciones para tratar de retrasar la llegada de la enfermedad a los reclusorios.

La ruta del ‘caso 0’ no se ha determinado aún. Pero las precarias condiciones de vida en el lugar no dan cabida a dudas acerca del riesgo inminente: con espacio físico habilitado para 899 personas, allí están hoy 1.776 reclusos. El nivel de hacinamiento llega al 97,6 por ciento, el doble de la vergonzosa media nacional (47,16 por ciento), y hay graves problemas a la hora de garantizar el suministro de agua corriente y otros elementos mínimos de aseo y salubridad.



Desde hace más de un mes, el Ministerio de Justicia y el Inpec implementaron la suspensión del ingreso de familiares los fines de semana y de traslados a diligencias judiciales en todo el país. En ambos frentes se está intentando reforzar una estrategia –el uso de las nuevas tecnologías para realizar tanto visitas como audiencias virtuales– que, si bien empezó a implementarse hace varios años, no ha despegado en la mayoría de las regiones.



Pero la excarcelación de al menos 4.000 internos, que el mismo Gobierno ha presentado como estrategia de choque para evitar que el coronavirus se expanda detrás de las rejas, apenas empezó a materializarse. Esto aunque el decreto respectivo, el 546 del 2020, tiene más de una semana de haber sido firmado por el Presidente de la República.



Se trata, literalmente, de una papa caliente. Un problema que no es nuevo, que ya completa varias décadas. Con 132 cárceles con supuesta capacidad para 80.912 personas, pero en las que hay 84.051 condenados y 38.753 sindicados –es decir, una sobrepoblación de 38.163 internos, sin contar los miles que están, también hacinados, en las URI y las estaciones de policía–, es imposible pretender que las medidas mínimas de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad puedan ser exitosas. Y si a ese cuadro se le suman las precarias condiciones de infraestructura de la mayoría de los centros, empezando por el acceso restringido al agua, se tiene una situación explosiva. El sangriento motín en La Modelo –respecto al cual las autoridades siguen, un mes después, sin entregar mayor información– es un claro campanazo de hasta dónde los intereses criminales pueden valerse de la desesperada situación de algunos internos para tratar de conseguir sus objetivos.



El alcance mismo de la excarcelación también ha sido discutido. De hecho, la Corte Constitucional, que revisa la exequibilidad de todos los decretos dictados a la luz de la declaratoria del estado de emergencia, le acaba de preguntar formalmente al Ejecutivo cuál será el impacto real de esa decisión en la disminución del riesgo.



Por el otro lado, el Gobierno se enfrenta a las en cierta forma comprensibles reservas de los sectores de la sociedad que temen que el envío de miles de presos a casa por cárcel incida directamente en un aumento de la criminalidad, más aún porque el control sobre la población que hoy está en detención domiciliaria –casi 69.000 personas– ya es precario.

Lo real es que toca buscar la mejor manera de manejar este delicado asunto. Urge procurar alternativas, como que la Policía asuma la responsabilidad de controlar el cumplimento de la detención domiciliaria de los beneficiarios de las medidas de emergencia. Y no está de más llamar a la sociedad a confiar en la buena fe de los internos, que aunque estén investigados o condenados por delitos tienen derecho, como todos, a que se les brinde el máximo posible de protección ante este mortal enemigo.



Pero frente a la magnitud del problema que supone la llegada del coronavirus a las cárceles, situación que, hay que ser claros, también enfrentan países donde el hacinamiento es mucho menor y que tienen más recursos que el nuestro, hay que empezar a ganar la batalla en los mismos centros carcelarios. Garantizar la aplicación oportuna de pruebas que permitan detectar a las personas contagiadas y tener planes efectivos para atenderlas y aislar el contagio son pasos prioritarios. Es imperativo minimizar el riesgo de contagio no solo de los presos, sino de los hombres y mujeres de la guardia. Y, sobre todo, tomar decisiones fundadas y llevarlas a cabo a tiempo.



