Coomeva: estado crítico

Desde su creación, en 1995, se creía que la EPS Coomeva seguiría la senda exitosa de la Cooperativa Médica del Valle, fundada 30 años antes por un grupo visionario de médicos vallecaucanos. Sin embargo, a juzgar por los resultados que hoy comprometen la atención en salud de muchos colombianos, lo único que se espera es la toma de decisiones drásticas a fin de enderezarle el rumbo.

Hay motivos de sobra para la preocupación, pues, no obstante la vigilancia extrema a que ha sido sometida por la Superintendencia de Salud, las advertencias que desde los órganos de control se han enviado y los esfuerzos y reiteradas promesas que han hecho sus directivos, la empresa está al borde del colapso, con todo lo que ello implica.



Basta ver el más reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, que, con base en información de la Supersalud, deja en evidencia que Coomeva EPS tiene deudas que superan los 1,8 billones de pesos, en tanto sus cuentas por cobrar apenas bordean los 294.000 millones: un franco desequilibrio contable que obra en contra de prestadores y proveedores, y más con la calidad de servicios que presta.

Nadie duda de que el sistema de salud atraviesa una grave crisis, pero esta se agudiza con casos como el de Coomeva EPS. FACEBOOK

TWITTER

Pero más allá de las finanzas, el informe alerta del impacto negativo que las falencias acumuladas tienen sobre cerca de 2,2 millones de afiliados. Y no es una presunción porque la EPS sigue entre las aseguradoras con más quejas en contra. Para la muestra, ocupa el segundo lugar en el acumulado de estas en el presente año –PQRD (peticiones, quejas, reclamos y denuncias) de la Supersalud, enero-octubre–: 51.485 denuncias.



Para la Procuraduría también es motivo de inquietud su patrimonio negativo, de cerca de 496.000 millones de pesos, que la propia EPS ha reconocido como “un riesgo de inviabilidad del negocio extremo”, con el agravante de que su situación empeora no obstante las medidas preventivas ininterrumpidas a que ha estado sometida desde hace seis años.



Lo cierto es que al comparar la situación de esta EPS con la de empresas similares se evidencian graves grietas en la gestión que, incluso, echan por la borda sus propios esfuerzos para salir a flote, como la reciente capitalización de más de 260.000 millones de pesos y la pretensión de presentarle a la Supersalud un plan de fortalecimiento institucional para los próximos meses.



En rigor, lamentablemente nada parece funcionar, ni siquiera la decisión –muy cuestionable– de abandonar el 90 por ciento de los municipios donde operaba para concentrarse en apenas 111, donde tampoco ha podido garantizarle la gestión del riesgo en salud a la gente.



Nadie duda de que el sistema de salud atraviesa una grave crisis, pero esta se agudiza con situaciones como la de Coomeva EPS, que termina mermando más la estabilidad y la confianza generales.



Hay que reconocer que la Superintendencia de Salud no se ha quedado quieta y le ha tendido la mano a esa entidad, pero es hora, de una vez por todas, de poner el bienestar de los afiliados por encima de cualquier consideración.



El país espera las acciones que, desde su campaña, el presidente Iván Duque anunció bajo la premisa de que permanecerían solo las EPS buenas, entre las cuales se confía en que, por su historia, figure Coomeva. Sus directivos tienen la palabra.