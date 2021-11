Contratos tóxicos

Poco ayudan a la legitimidad de las instituciones y, en últimas, a la solidez de un sistema democrático las informaciones sobre obras públicas pagadas con recursos de los contribuyentes que terminan inconclusas y atrapadas en un agotador laberinto de demoras, escándalos y enredos.



El domingo pasado, este diario publicó un desolador escalafón de los 15 contratos de nunca acabar en el Distrito Capital. Está conformado por proyectos de diversa índole que han tenido problemas de toda clase y en diferentes fases, motivo por el cual siguen sin concluirse. Pasaron todos ellos de esperanza a frustración, de sueño a pesadilla. Que sean tantos y que algunos acumulen varios lustros de indefinición es preocupante para una ciudad que hace veinte años llegó, incluso, a ufanarse de que sus habitantes pagaban más impuestos de los que les correspondían, pues existían la certeza y la confianza de que estos se estaban convirtiendo en obras que transformaron para bien la ciudad.



En el listado figuran proyectos que han dado mucho que hablar, como la nueva sede de la Policía Metropolitana de la ciudad, la ampliación de la planta Wiesner, la terminación de la torre 2 del hospital de Meissen, la unidad de urgencias de otro hospital, el de Kennedy, y el reforzamiento estructural de la Unidad Deportiva el Salitre, por solo mencionar cinco. Algunas, como el hospital de Meissen, ya suman más de una década de incertidumbre, además de haber estado ligadas al tristemente recordado 'carrusel' de la contratación. En otras, como es el caso de la planta Wiesner, entra en escena un consorcio conformado por empresas que también, como lo hicieron aquí, han dejado abandonados importantes proyectos de infraestructura en otras ciudades del país.

Aunque de nada sirve ser –dicho coloquialmente– profetas de lo que ya pasó, es inevitable preguntarse qué hubiera sido de estas obras y de estos recursos de haber contado con una mejor planeación, estudios más rigurosos, diseños más precisos y un proceso licitatorio que, valiéndose de filtros más estrictos, hubiese dejado fuera de la puja a contratistas que a la postre demostraron no tener cómo responder a los compromisos adquiridos. Los ítems mencionados son los que señala la Contraloría Distrital como claves para evitar en el futuro que esta lista siga creciendo. Unas veedurías ciudadanas más activas y con foco en la defensa del interés general sumadas a interventorías más consistentes en su labor son dos antídotos fundamentales, como lo señaló en el artículo Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos.



Y el actual director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, se refirió a otro aspecto clave: "Que los estudios y los diseños logren un buen nivel de maduración". Está claro que la prisa por presentar logros ha recordado que del afán no queda sino el cansancio.



Se trata, en últimas, de que estos casos dejen lecciones. Ya han hecho mucho daño: a las finanzas y, como decíamos, a la misma democracia. Que por lo menos sean referente de lo que no se debe hacer y, por supuesto, que su destino no sea convertirse en elefantes blancos. Hay que terminarlas.

