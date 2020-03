Ninguna carrera es tan acelerada como la que realiza el mundo científico para encontrar una vacuna o una cura contra el nuevo coronavirus y la temible covid-19 que genera.

Saber que desde 1918 la humanidad no se enfrentaba a un mal que puede afectar a todas las personas del planeta en razón a que no existe inmunidad natural contra este novel atacante del organismo tiene ya, al menos, a 20 grupos de investigación que testean biológicos para frenar los devastadores efectos que está dejando la pandemia.



De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Istma), los laboratorios más capacitados y experimentados en este campo han dejado de lado, por un tiempo, otras líneas de trabajo para centrarse en esta tarea prioritaria. De hecho, se sabe que algunos ensayos ya han dado saltos favorables que permiten acortar el tiempo normal que se requiere para desarrollar una vacuna efectiva.



Son avances que traen cierto grado de optimismo en medio del avance de este flagelo. Lo mismo ocurre con las investigaciones que procuran encontrar una cura para la devastadora neumonía que causa el coronavirus.



Por esta línea avanzan al menos una treintena de medicamentos, de los cuales se sabe que casi la mitad están en la fase inicial de investigación, unos cuatro transitan por el terreno de las pruebas de seguridad en humanos, tres hacen ensayos de eficacia y algunos no han comenzado ensayos de fase 3, es decir, la última antes de su aprobación y en la que se pueden aplicar ya en hospitales a enfermos reales.



El reto es tan grande que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a 10 países para que realicen ensayos clínicos de cuatro medicamentos, o combinaciones de estos, que han demostrado algunos efectos favorables contra la covid-19, con la ventaja de que todos ellos ya han sido utilizados para otras patologías en humanos, lo que se convierte en un generoso atajo.



Es una prueba contrarreloj para dar alcance y freno a un mal que le cambió la vida al planeta entero.



EDITORIAL